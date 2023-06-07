Cerita Nunung Srimulat Panik Jelang Operasi

JAKARTA - Nunung Srimulat, menceritakan proses operasi pengangkatan sel kanker di bagian payudaranya. Dia menjalani tindakan medis itu di Rumah Sakit Medistra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan Selasa 6 Juni 2023.

Nunung melalui video singkat yang diterima awak media mengaku sempat gugup dan takut saat hendak dioperasi.

Pasalnya, dia baru menjalani tindakan medis tersebut untuk yang pertama kalinya selama didiagnosa kanker payudara oleh tim dokter.

BACA JUGA: Nunung Srimulat Bersyukur Masih Bekerja saat Kanker Payudara

"Pas mau operasi ya pasti deg-degan, takut. Itu manusiawi banget. Cuma ya sudah, dari awal kan aku sudah pasrah, sudah ikhlas," ucap istri Iyan Sambiran itu dikutip dari video yang diterima awak media, Rabu (7/6/2023).

Kendati begitu, pemilik nama asli Tri Retno Prayudati ini mengaku kondisi kesehatannya kian membaik.

Dia juga terus didampingi oleh sang suami selama menjalani proses pemulihan di rumah sakit.

"Alhamdulillah, keadaanku sudah agak membaik. Suamiku belum bisa temuin kalian karena aku belum bisa ditinggal," kata Nunung.

BACA JUGA: