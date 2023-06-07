Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Nunung Srimulat Panik Jelang Operasi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:27 WIB
Cerita Nunung Srimulat Panik Jelang Operasi
Nunung Srimulat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nunung Srimulat, menceritakan proses operasi pengangkatan sel kanker di bagian payudaranya. Dia menjalani tindakan medis itu di Rumah Sakit Medistra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan Selasa 6 Juni 2023.

Nunung melalui video singkat yang diterima awak media mengaku sempat gugup dan takut saat hendak dioperasi.

Pasalnya, dia baru menjalani tindakan medis tersebut untuk yang pertama kalinya selama didiagnosa kanker payudara oleh tim dokter.

Nunung Srimulat kanker payudara

"Pas mau operasi ya pasti deg-degan, takut. Itu manusiawi banget. Cuma ya sudah, dari awal kan aku sudah pasrah, sudah ikhlas," ucap istri Iyan Sambiran itu dikutip dari video yang diterima awak media, Rabu (7/6/2023).

Kendati begitu, pemilik nama asli Tri Retno Prayudati ini mengaku kondisi kesehatannya kian membaik.

Dia juga terus didampingi oleh sang suami selama menjalani proses pemulihan di rumah sakit.

"Alhamdulillah, keadaanku sudah agak membaik. Suamiku belum bisa temuin kalian karena aku belum bisa ditinggal," kata Nunung.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173148/nunung-foi7_large.jpg
Nunung Ungkap Hikmah usai Divonis Idap Kanker Payudara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125460/nunung-uCft_large.jpg
5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124777/nunung-CE3g_large.jpg
Nunung Bersyukur Tak Lagi Perlu Biayai Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124692/nunung_srimulat-dyVC_large.jpg
Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123849/nunung_srimulat-EiuO_large.jpg
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123180/nunung_srimulat-mQ1j_large.jpg
Nunung Srimulat Ikhlas Jual Aset demi Biaya Hidup: Saya Nggak Mau Jadi Penipu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement