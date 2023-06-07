5 Artis Cantik yang Pernah Berpacaran dengan Atlet Basket, Ada 2 Mantan Wijin

Artis cantik yang pernah berpacaran dengan atlet basket. (Foto: Agnez Mo dan Gisella Anastasia/Instagram/@agnezmo/@gisel_la)

JAKARTA - Deretan artis cantik yang pernah berpacaran dengan atlet basket akan dibahas dalam artikel ini. Wajah tampan dan perawakan tinggi menjulang memang menjadi pesona pemain basket yang sulit ditolak kaum hawa.

Bahkan pesona tersebut sukses membuat sederet artis cantik jatuh cinta. Tak jarang, kisah cinta mereka menjadi sorotan publik. Lantas, siapa saja artis cantik yang pernah berpacaran dengan atlet basket ? Berikut ulasan Okezone.

1.Agnez Mo

Penyanyi Agnez Mo diketahui berpacaran dengan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin, pada 2014. Kala itu, baik Agnez maupun Wijin tengah merintis karier internasional mereka masing-masing di Amerika Serikat.

Artis cantik yang pernah berpacaran dengan atlet basket. (Foto: Agnez Mo/Instagram/@agnezmo)

Kerap membagikan momen kebersamaan di media sosial, Agnez dan Wijin diketahui mengakhiri asmara mereka, pada 2018. Kabarnya, penyebab kandasnya hubungan mereka kala itu karena adanya orang ketiga.

2.Gisella Anastasia

Lepas dari Agnez Mo, Wijin diketahui menambatkan hatinya pada penyanyi dan aktris, Gisella Anastasia. Hubungan mereka pertama kali diketahui publik ketika sebuah akun gosip membagikan momen Gisella menonton pertandingan basket Wijin, pada 2019.

Artis cantik yang pernah berpacaran dengan atlet basket. (Foto: Gisella Anastasia/Instagram/@gisel_la)

Hubungan Wijin dan Gisel kemudian kandas setelah janda Gading Marten itu terlibat kasus video syur, pada 2019. Meski telah putus, namun keduanya masih menjaga hubungan baik karena masih menjalankan bisnis bareng.

3.Mikha Tambayong

Sebelum menikah, Mikha Tambayong sempat berpacaran dengan pebasket Pelita Jaya, Daniel Wenas, pada 2018. Sang atlet pernah menjadi sorotan setelah video tak senonohnya tersebar di Internet, pada 2019.

Artis cantik yang pernah berpacaran dengan atlet basket. (Foto: Mikha Tambayong/Instagram/@mikhatambayong)

Tak lama dari kasus itu, mereka dikabarkan putus. Akhir tahun 2019, sang aktris dekat dengan sahabatnya, Deva Mahenra. Meski tak mengonfirmasi asmara mereka, namun Mikha dan Deva resmi menikah di atas perbedaan agama, pada 29 Januari 2023.