Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sudah Minta Maaf, Mulan Jameela Nyesek Tak Dianggap Maia Estianty

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:55 WIB
Sudah Minta Maaf, Mulan Jameela Nyesek Tak Dianggap Maia Estianty
Mulan Jameela dan Ahmad Dhani (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan Maia Estianty dengan Mulan Jameela hingga saat ini memang masih menjadi perbincangan.

Diketahui, Mulan Jameela masih disebut-sebut sebagai pihak ketiga yang menjadi alasan kandasnya rumah tangga Maia Estianty dan Ahmad Dhani pada 2007 silam.

Meski kejadian sudah cukup lama, Maia Estianty masih kerap memberikan sindiran pada mantan rekan duetnya dalam grup Duo Ratu tersebut.

Bertahun-tahun berlalu, Mulan Jameela pun sempat mengungkapkan permintaan maafnya pada Maia Estianty. Hal itu disampaikannya saat menjadi bintang tamu di acara Deddy Corbuzier pada 2015 lalu.

Maia Estianty (Instagram)

"Aku minta maaf dan itikad baik ini mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan semuanya," ujar Mulan saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier.

"Sekarang waktunya untuk membesarkan anak-anak, karena mereka butuh kita semua. Maafin aku ya, Bund," lanjut Mulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148744/ahmad_dhani_dan_mulan_jameela-ulbQ_large.jpg
Mulan Jameela Takjub dengan Ide Dekorasi Ahmad Dhani: Ternyata Bagus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118353/mulan_jameela-9WVc_large.jpg
Dukung Sukatani, Mulan Jameela Menantikan Lagu Bayar Bayar Bayar di Platform Musik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/33/3069617/ahmad_dhani_dan_mulan_jameela-l2nr_large.jpg
Bahagianya Mulan Jameela Dilantik Jadi Anggota DPR RI Bareng Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/33/2987657/mulan-jameela-bersyukur-kembali-dipilih-rakyat-menjadi-anggota-dpr-ri-lFK3nx8oxt.jpg
Mulan Jameela Bersyukur, Kembali Dipilih Rakyat Menjadi Anggota DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985886/momen-canggung-maia-estianty-dengan-mulan-jameela-di-perayaan-ultah-anang-hermansyah-inHS1kwVwb.jpg
Momen Canggung Maia Estianty dengan Mulan Jameela di Perayaan Ultah Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/33/2922846/el-rumi-vs-jefri-nichol-mulan-jameela-tak-berhenti-berdoa-r2Ja9xm6em.jpg
El Rumi vs Jefri Nichol, Mulan Jameela Tak Berhenti Berdoa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement