Sudah Minta Maaf, Mulan Jameela Nyesek Tak Dianggap Maia Estianty

Perseteruan Maia Estianty dengan Mulan Jameela hingga saat ini memang masih menjadi perbincangan.

Diketahui, Mulan Jameela masih disebut-sebut sebagai pihak ketiga yang menjadi alasan kandasnya rumah tangga Maia Estianty dan Ahmad Dhani pada 2007 silam.

Meski kejadian sudah cukup lama, Maia Estianty masih kerap memberikan sindiran pada mantan rekan duetnya dalam grup Duo Ratu tersebut.

Bertahun-tahun berlalu, Mulan Jameela pun sempat mengungkapkan permintaan maafnya pada Maia Estianty. Hal itu disampaikannya saat menjadi bintang tamu di acara Deddy Corbuzier pada 2015 lalu.

"Aku minta maaf dan itikad baik ini mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan semuanya," ujar Mulan saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier.

"Sekarang waktunya untuk membesarkan anak-anak, karena mereka butuh kita semua. Maafin aku ya, Bund," lanjut Mulan.