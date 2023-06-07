Inge Anugrah Tak Akan Bongkar Aib Ari Wibowo : Nanti Nama Dia Jelek

JAKARTA - Inge Anugrah tidak mau membalas untuk mengungkap aib Ari Wibowo ke publik. Rupanya, hal tersebut dilakukan Inge bukan semata-mata hanya untuk Ari saja.

Inge Anugrah tahu betul apabila dia ikut membongkar aib Ari Wibowo, anak-anaknya pun juga ikut terkena dampaknya. Oleh karenanya, Inge rela mendapat hinaan agar anak-anaknya tetap hidup terjamin.

"Kalau sampai aku mengungkap, nanti nama dia jelek, dia enggak punya tawaran kerjaan, anak-anak aku mau makan apa," ujar Inge Anugrah dalam kanal YouTube dr Richard Lee, pada Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut, Inge Anugrah mengaku sudah ikhlas dan tidak mau meninggalkan jejak buruk apapun selama berumah tangga dengan Ari Wibowo. Tak hanya itu, Inge juga tidak merasa ada penyesalan karena sudah memikirkan segalanya secara matang-matang.

"Memang itu keputusan yang udah kubikin. Aku nggak mau kayak anak kecil, setelah beberapa bulan atau setahun ke depan kan ini jadi masa lalu aja dan aku nggak mau ada jejak atau penyesalan aku udah jelekin mantan suamiku," ucap Inge Anugrah.

BACA JUGA: