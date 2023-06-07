Virgoun Dikawal Ketat Polisi saat Hadiri Sidang Mediasi?

JAKARTA - Pengacara Virgoun, Wijayono Hadi Sukrisno membantah adanya pengawalan dari sejumlah polisi, terhadap kliennya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Pria akrab disapa Kris itu menyebut kalau pengawalan itu tidaklah ada, sebab berdasarkan pengamatannya di lokasi, tidak terdapat sejumlah personel kepolisian, hadir mengawal vokalis Last Child tersebut.

"Enggak ada itu salah besar, tadi Bang Adri, Sandy Arifin juga datang sendiri dengan Virgoun, sepenglihatan saya lebih dulu mereka ketimbang kami," ujar Kris usai menjalani sidang mediasi.

"Kami nggak tahu, yang jelas kami datang mereka lebih dulu," sambungnya.

Sayangnya ia enggan mengumbar masalah itu secara detail dan justru menyinggung soal hasil sidang mediasi hari ini. Virgoun dan Inara Rusli sepakat bercerai, setelah tidak menemui titik terang.

"Nggak ada mediasi gagal dan selanjutnya sudah diserahkan ke kuasa hukum akan jalaninya," jelas Kris kepada awak media.

Lebih lanjut, pengacara Virgoun itu mengatakan kalau sidang cerai kliennya kembali digelar pada pekan depan, tepatnya Rabu 14 Juni 2023 langsung. Dengan agenda pembacaan gugatan cerai dari kliennya dan istrinya, Inara Rusli.

"Saya nggak tahu, saya nggak didalam tetapi hanya tuntutan mereka akan dibacakan tanggal 14 Juni 2023," tutur Kris.

