Marshel Widianto Ngaku Lebih Jaga Sikap setelah Punya Anak: Takut Mertua Lihat

JAKARTA - Komedian Marshel Widianto mengaku lebih menjaga sikapnya setelah memiliki momongan.

Marshel sendiri tak bisa memungkiri adanya perubahan drastis dari sikapnya ketika sebelum dan sesudah menikah lalu mempunyai anak.

"Ya jadi saya lebih menjaga tutur kata saya dan menjaga perilaku saya, ya gitulah tidak nge-love sembarang di Instagram," kata Marshel Widianto saat di temui awak media di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

"Jaga-jaga, takutnya ada mertua yang lihat di Instagram ketahuan kan Marshel Widianto love di Ig jadi saya bikin akun fake, canda canda yailah," imbuhnya lalu tertawa.

Bahkan, Marshel berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama ketika belum memiliki anak. Sebab, dia sempat terjerat kasus pembelian video porno melalui situs online.