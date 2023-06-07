Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Ogah Tanggapi Inara Rusli, Ini Sebabnya

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:29 WIB
Virgoun <i>Ogah</i> Tanggapi Inara Rusli, Ini Sebabnya
Virgoun ogah tanggapi Inara Rusli (Foto: MPI)
JAKARTA - Virgoun enggan buka suara soal biduk rumah tangganya dengan Inara Rusli. Kini keduanya sepakat untuk bercerai, pasca menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Rabu (7/6/2023).

Dalam pernyataannya, Virgoun menyebut kalau ia tidak ingin terlalu banyak berkomentar. Ia memilih fokus pada masa depan anak, kini tengah beranjak dewasa.

 BACA JUGA:

Virgoun ogah tanggapi Inara Rusli

"Saya enggak mau berstatement banyak karena untuk masa depan anak. Saya nggak mau apapun keluar dari mulut saya tentang masalah rumah tangga," kata Virgoun kepada awak media.

Sementara itu soal masalah rumah tangga, kuasa hukumnya, Wijayono Hadi Sukrisno mengatakan kalau kliennya telah bersepakat untuk bercerai. Virgoun dan Inara Rusli menjalani sidang mediasi, sebelumnya sempat ditunda.

"Mediasi dilaksanakan hampir satu jam lebih diskusi banyak hal, mediasinya itu gagal jadinya tidak ketemu titik. Musyawarah sidang kemungkinan mengikuti jadwal sidang pembacaan gugatan," imbuhnya.

"Kalau masalah lain sudah didiskusikan juga bahwa sudah masuk pokok perkara akan dimasukan dalam ruang sidang majelis," tambahnya.

