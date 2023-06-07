Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Jam Mediasi, Virgoun dan Inara Rusli Sepakat untuk Bercerai

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:02 WIB
2 Jam Mediasi, Virgoun dan Inara Rusli Sepakat untuk Bercerai
Virgoun (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sidang mediasi perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun gagal mencapai kata sepakat. Digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023), pasangan yang menikah sejak 9 tahun lalu tersebut akhirnya memilih untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan mereka.

Sidang mediasi perceraian keduanya diketahui berlangsung selama kurang lebih dua jam secara tertutup. Meski Majelis Hakim telah menganjurkan keduanya agar rujuk kembali, baik Virgoun maupun Inara tetap bersikukuh untuk bercerai.

Hal itu disampaikan oleh pengacara Virgoun, Wijayono Hadi Sukrisno, usai mendampingi kliennya menjalani sidang mediasi. Dia mengatakan bahwa kliennya bersepakat bercerai, karena tidak menemui titik terang.

"Hari ini Rabu 7 Juni sidang tadi hakim sudah ditetapkan mediasi dan langsung ketemu di ruang mediator dan acara sesuai agenda mediasi," ujar Kris kepada awak media.

Virgoun (Selvianus/MPI)

"Mediasi sudah dilakukan hampir satu jam lebih, diskusi banyak hal dan keterangan dari hakim mediator bahwa mediasi gagal," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Virgoun pun sempat dicecar beberapa pertanyaan ihwal rumah tangganya dengan Inara Rusli. Sayangnya, vokalis Last Child itu enggan berkomentar banyak. Mengingat masalah tersebut adalah urusan pribadinya.

Halaman:
1 2
