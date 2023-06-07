Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Putri Ariani, Difabel Bersuara Emas yang Bikin Juri America's Got Talent Terpukau

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:50 WIB
Profil Putri Ariani, Difabel Bersuara Emas yang Bikin Juri America's Got Talent Terpukau
Putri Ariani (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Nama Putri Ariani belakangan ramai menjadi perbincangan netizen hingga masuk dalam berbagai pemberitaan. Bagaimana tidak? Suara merdu dari penyanyi difabel ini mampu meluluhkan hati juri di ajang America's Got Talent yang berlangsung pada 6 Juni 2023 kemarin.

Bukan hanya berhasil melangkahkan kaki ke audisi berikutnya, gadis 17 tahun ini juga mampu membuat Simon Cowell terpukau dengan penampilannya. Bahkan, Simon langsung memberinya ‘golden buzzer’.

Meski memiliki keterbatasan dalam melihat, Putri Ariani berhasil tampil mengagumkan di hadapan juri dan juga penonton di ruangan audisi. Terlebih, ia tak hanya sekedar bernyanyi, tetapi juga memainkan alat musik piano.

Lalu, siapa sebenarnya sosok Putri Ariani ini? Berikut adalah profilnya.

Putri Ariani

Putri Ariani memiliki nama lengkap Ariani Nisma Putri. Ia diketahui lahir pada 31 Desember 2005 di Bangkinang, Kampar, Riau, Indonesia.

Ayahnya diketahui bernama Ismawan Kurnianto, sedangkan ibundanya memiliki nama Reni Alfianty.

Putri mengikuti audisi di America's Got Talent pada episode tanggal 6 Juni. Empat hari sebelum penampilannya itu, Putri mengungkapkan melalui Instagramnya bahwa dia akan mengikuti audisi untuk acara itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
