HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nova Zahedi Keyboardist Rockalisasi Meninggal Dunia, Para Sahabat Ungkapkan Duka

Yusuf Emar , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:10 WIB
Nova Zahedi Keyboardist Rockalisasi Meninggal Dunia, Para Sahabat Ungkapkan Duka
Nova Zahedi meninggal dunia (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air, Nova Zahedi selaku Keyboardist grup band Rockalisasi dikabarkan meninggal dunia. Grup Band Rockalisasi sendiri merupakan grup yang dimotori oleh Candil eks band Seurieus.

Berita meninggalnya Nova Zahedi juga diumumkan oleh sahabat Nova yakni Bayu Randu yang merupakan CEO Music Blast. Pada unggahannya di instagram stories, Bayu membagikan sebuah foto kenangan bersama Nova.

Namun, tidak hanya membagikan foto kenangan berdua dengan Nova, Bayu juga menuliskan caption yang mengharukan. Karena belum lama ini Bayu mengaku bertemu Nova dalam sebuah proyek.

"Selamat Jalan Nov @novazahedi, minggu lalu jadi karya terakhir bareng lo," tulis Bayu lewat akun instagramnya.

Bayu Randu dan Nova Zahedi (Instagram)

Selain mengucapkan kata-kata perpisahan dengan Nova, Bayu juga tak lupa untuk melantunkan doa terbaik untuk mendiang Sahabatnya tersebut.

"Semoga tenang disana, sampai bertemu kembali," tambah Bayu.

Sementara itu, selain dari sang sahabat, terlihat pada kolom komentar di postingan instagram teratas dari Nova Zahedi dibanjiri oleh ucapan turut berduka dan belasungkawa dari rekan-rekan keyboardist tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
