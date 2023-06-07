Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Mengaku Nggak Kepikiran Balikan dengan Thariq Halilintar

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:38 WIB
Fuji Mengaku Nggak Kepikiran Balikan dengan Thariq Halilintar
Fuji (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan antara Fuji dan Thariq Halilintar hingga saat ini masih tetap terjalin dengan baik. Tak lagi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, keduanya diketahui tetap akur, walau sempat renggang di awal putus.

Mengetahui bahwa hubungan keduanya kini baik-baik saja, sontak menimbulkan pertanyaan. Apakah akan ada kemungkinan Fuji dan Thariq akan balikan?

"Kalau membaik iya, kalau itu (balikan) nggak sih, belum ke arah sana," kata Fuji, dikutip dari YouTube Rumpi, Rabu (7/6/2023).

Bukan cuma itu, Fuji juga mengatakan bahwa dirinya tak memiliki pikiran untuk kembali menjalin asmara dengan adik dari Atta Halilintar itu.

Fuji

"Nggak kepikiran (balikan) juga sih," lanjut Fuji.

Dalam kesempatan itu, Fuji juga sempat angkat bicara terkait bagaimana hubungannya dan Thariq yang sempat 'dingin' pasca-putus. Sadar akan memiliki lingkup pertemanan yang sama, akhirnya Fuji dan Thariq pun memilih untuk berbaikan dan memperbaiki hubungan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement