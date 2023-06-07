Fuji Mengaku Nggak Kepikiran Balikan dengan Thariq Halilintar

JAKARTA - Hubungan antara Fuji dan Thariq Halilintar hingga saat ini masih tetap terjalin dengan baik. Tak lagi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, keduanya diketahui tetap akur, walau sempat renggang di awal putus.

Mengetahui bahwa hubungan keduanya kini baik-baik saja, sontak menimbulkan pertanyaan. Apakah akan ada kemungkinan Fuji dan Thariq akan balikan?

"Kalau membaik iya, kalau itu (balikan) nggak sih, belum ke arah sana," kata Fuji, dikutip dari YouTube Rumpi, Rabu (7/6/2023).

Bukan cuma itu, Fuji juga mengatakan bahwa dirinya tak memiliki pikiran untuk kembali menjalin asmara dengan adik dari Atta Halilintar itu.

"Nggak kepikiran (balikan) juga sih," lanjut Fuji.

Dalam kesempatan itu, Fuji juga sempat angkat bicara terkait bagaimana hubungannya dan Thariq yang sempat 'dingin' pasca-putus. Sadar akan memiliki lingkup pertemanan yang sama, akhirnya Fuji dan Thariq pun memilih untuk berbaikan dan memperbaiki hubungan mereka.