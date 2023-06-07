Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Video Syur Viral, Rebecca Klopper Sampaikan Permintaan Maaf ke Keluarga Haji Faisal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:28 WIB
Video Syur Viral, Rebecca Klopper Sampaikan Permintaan Maaf ke Keluarga Haji Faisal
Rebecca Klopper (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis muda Rebecca Klopper akhirnya berani menampakkan wajahnya usai kasus video syur mirip dirinya beredar luas di media sosial. Dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin, Selasa, 6 Juni 2023, kekasih Fadly Faisal ini tampak meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat kemunculan video tersebut.

Bukan cuma kepada masyarakat Indonesia, Becca pun turut meminta maaf secara khusus pada keluarga Haji Faisal. Pasalnya, setelah kemunculan video tersebut, keluarga dari kekasihnya ini ikut terseret dalam kasus tersebut dan kerap menjadi incaran wartawan.

Saat muncul dalam sesi konferensi pers, Rebecca Klopper terkesan tidak mau melihat ke depan awak media. Kekasih Fadly Faisal itu hanya terlihat menundukkan kepalanya sambil membacakan surat permintaan maaf.

Rebecca Klopper

"Dalam hal ini saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja dan klien-klien yang sudah mau dan bekerja sama dengan saya," ucap Rebecca Klopper di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Selain meminta maaf pada keluarga dan rekan-rekan kerjanya yang ikut terseret. Bintang serial Mozachiko ini juga turut meminta maaf kepada sang kekasih beserta keluarganya. 

"Termasuk Fadly Faisal dan keluarga yang ikut menjadi korban keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut," tambah Rebecca Klopper.

Menutup klarifikasinya, perempuan 21 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberinya dukungan. Bahkan melalui konferensi pers itu, Becca juga memohon doa agar dirinya bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi kasus video syur tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement