Video Syur Viral, Rebecca Klopper Sampaikan Permintaan Maaf ke Keluarga Haji Faisal

JAKARTA - Artis muda Rebecca Klopper akhirnya berani menampakkan wajahnya usai kasus video syur mirip dirinya beredar luas di media sosial. Dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin, Selasa, 6 Juni 2023, kekasih Fadly Faisal ini tampak meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat kemunculan video tersebut.

Bukan cuma kepada masyarakat Indonesia, Becca pun turut meminta maaf secara khusus pada keluarga Haji Faisal. Pasalnya, setelah kemunculan video tersebut, keluarga dari kekasihnya ini ikut terseret dalam kasus tersebut dan kerap menjadi incaran wartawan.

Saat muncul dalam sesi konferensi pers, Rebecca Klopper terkesan tidak mau melihat ke depan awak media. Kekasih Fadly Faisal itu hanya terlihat menundukkan kepalanya sambil membacakan surat permintaan maaf.

"Dalam hal ini saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja dan klien-klien yang sudah mau dan bekerja sama dengan saya," ucap Rebecca Klopper di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Selain meminta maaf pada keluarga dan rekan-rekan kerjanya yang ikut terseret. Bintang serial Mozachiko ini juga turut meminta maaf kepada sang kekasih beserta keluarganya.

"Termasuk Fadly Faisal dan keluarga yang ikut menjadi korban keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut," tambah Rebecca Klopper.

Menutup klarifikasinya, perempuan 21 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberinya dukungan. Bahkan melalui konferensi pers itu, Becca juga memohon doa agar dirinya bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi kasus video syur tersebut.