HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Klairifkasi Video Syur, Mikha Tambayong jadi Staf Khusus Menpora

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:56 WIB
Rebecca Klopper Klairifkasi Video Syur, Mikha Tambayong jadi Staf Khusus Menpora
Rebecca Klopper (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rebecca Klopper akhirnya muncul di hadapan publik usai kemunculan video syur mirip dirinya yang berdurasi 47 detik viral di media sosial. Didampingi kekasih dan juga kuasa hukumnya, perempuan yang akrab disapa Becca ini memberikan klarifikasi terkait video tersebut.

Sambil tertunduk dan lesu, kekasih Fadly Faisal ini tampak meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi selama beberapa minggu belakangan. Bahkan Fadly terlihat beberapa kali mencoba untuk menguatkan Becca yang berada di sampingnya.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan pemberitaan tentang saya, Rebecca Klopper," ujar Rebecca Klopper.

"Pada kesempatan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, atas kegaduhan tersebut. Dalam hal ini saya mohon maaf," sambungnya.

Rebecca Klopper

Sayangnya, Becca tak terdengar membantah atau membenarkan apakah sosok perempuan dalam video tersebut adalah benar dirinya. Sebab setelahnya, ia dan Fadly langsung memilih pergi meninggalkan awak media.

Kendati demikian, Becca sempat meminta doa agar dirinya kuat dalam menghadapi masalah yang kini tengah menimpanya.

"Saya mohon doa dari semua pihak agar saya selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang tengah saya hadapi," jelasnya.

Sementara itu, Mikha Tambayong mendapatkan tugas di pemerintahan usai lulus dari S2 Harvard Business School. Ia diketahui ditunjuk untuk menjadi staf ahli dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo sejak Mei 2023.

