Sinopsis Film Casino Raiders 2, Andy Lau Tantang Pemimpin Kasino

JAKARTA – Sinopsis film Casino Raiders 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre drama aksi Hong Kong yang dirilis pada tahun 1991, disutradarai oleh Johnnie To dan dibintangi oleh Andy Lau, Dave Wong, Jacklyn Wu dan Monica Chan.

Terlepas dari judulnya, film tersebut merupakan angsuran ketiga dalam seri film Casino Raiders, setelahnya Casino Raiders di tahun 1989 dan No Risk, No Gain tahun 1990. Film-film dalam serial tersebut tidak terkait dalam plot dan hanya berbagi aktor utama yang sama.

Film ini menerima banyak tinjauan positif dari para kritikus dan penonton film serta mendapat rating sebesar 50% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Casino Raiders 2

Chicken Feet (Andy Lau), Kit (Dave Wong) dan James (Kelving Wong) adalah murid Paman Fan (Lau Siu-ming) di masa lalu. Saat Paman Fan membawa mereka ke Osaka untuk bersaing dengan Taro Yamamoto, James berkolusi dengan Yamamoto (Lau Shun) dan mengkhianati Fan, namun tetap kalah dari Kit.

James membunuh Yamamoto setelah yang terakhir memarahinya. Chicken Feet tiba untuk menyelamatkan Fan, yang lumpuh setelah melompat dari platform tinggi untuk melarikan diri dari James sementara Kit dipukuli oleh anak buah James dan dijebak karena membunuh Yamamoto, membuatnya dipenjara.

Setelah itu, James mengambil alih kapal kasino Fan sehingga dia dan Chicken Feet mengoperasikan kapal judi kecil. Chicken Feet bekerja keras untuk mempersiapkan Turnamen Perjudian Asia yang akan datang, tetapi keterampilannya belum setara.

James membutuhkan tablet batu giok milik Dewa Penjudi untuk menang di Turnamen Perjudian Asia melecehkan Fan, yang memiliki batu giok itu. Fan menipu Chicken Feet untuk mengantarkan tas kerja ke seorang teman lama untuk menjauhkannya dari bahaya dan bertemu dengan James.

Ketika Fan menolak untuk membagikan tablet giok, James mengeluarkan senjatanya dan bawahan Fan, Kei mencoba untuk melindunginya tetapi dibunuh oleh kaki tangan James, Pau. Di tengah kekacauan, Fan menceburkan diri ke laut dan bunuh diri.

Pacar Chicken Feet, Mui (Jacklyn Wu) menyadari didalam koper berisi dua bongkahan kayu sehingga mereka dengan cepat kembali ke perahu mereka dan menemukan mayat Fan.

Kit dibebaskan dari penjara dan mengetahui kematian Fan dari surat kabar dalam penerbangannya kembali ke Hong Kong. Kit tiba di pemakaman Fan memberi tahu Chicken Feet bahwa dia bermaksud berhenti berjudi untuk selamanya.

Pacar Kit juga datang untuk memberitahunya bahwa Fan mengiriminya telegraf dengan sesuatu untuk diberikan padanya. Saat Kit meninggalkan rumah duka, dia didekati oleh Tuan Yeung, yang bertaruh pada James untuk memenangkan Turnamen Perjudian Asia, dan sengaja menawarkan Kit USD 10 juta untuk kalah, namun dia meyakinkan Yeung bahwa dia tidak akan berpartisipasi.

Kit kemudian menjemput putrinya, Yan-yan, dari sepupunya, yang trauma dengan pelecehan dari istri sepupunya, tetapi Kit berhasil menyembuhkan putrinya dari trauma tersebut saat dia merawatnya.

