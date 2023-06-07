Sinopsis Knives Out, Daniel Craig Selidiki Kematian Kakek di Keluarga Toxic

JAKARTA – Sinopsis film Knives Out akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre misteri yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Rian Johnson dan dibintangi oleh Daniel Craig sebagai Blanc, dengan Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell dan Christopher Plummer.

Film ini menceritakan seorang detektif yang disewa untuk menyelidiki kasus kematian patriark dari keluarga yang eksentrik, kaya dan agresif. Film ini menerima banyak kritik positif dari para kritikus film serta penonton, dan mendapat rating sebesar 7.9/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Knives Out

Film ini bermula ketika keluarga Harlan Thrombey (Christopher Plummer), seorang novelis misteri yang kaya, menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-85 di rumahnya di Massachusetts. Pengurus rumah tangganya, Fran, menemukannya tewas keesokan paginya dengan bekas luka di tenggorokannya.

Saat polisi tiba, mereka beranggapan bahwa kematian Harlan merupakan bunuh diri, namun detektif swasta Benoit Blanc (Daniel Craig) yang disewa secara anonim untuk menyelidiki kasus tersebut.

Blanc mengetahui bahwa Harlan memiliki hubungan yang tegang dengan keluarganya, setelah membuat ancaman hari itu kepada menantu laki-lakinya Richard (Don Johnson) dan menantu perempuannya Joni (Toni Collette), memecat putranya Walt (Michael Shannon), dan bertengkar dengan cucunya Ransom (Chris Evans).

Tanpa diketahui oleh Blanc, perawat Harlan, Marta Cabrera (Ana de Armas), mencampur obatnya setelah pesta, tampaknya overdosis dia dengan morfin, dan tidak dapat menemukan penawarnya, tampaknya hanya menyisakan beberapa menit bagi Harlan untuk hidup.

Harlan memberinya instruksi untuk membuat alibi palsu sebelum menggorok lehernya sendiri untuk melindunginya. Namun, jika Marta berbohong maka dia akan muntah, jadi dia memberikan jawaban yang tepat tapi tidak lengkap. Marta pun setuju untuk membantu dalam penyelidikan Blanc.

Pada saat surat wasiat Harlan telah dibacakan, ternyata Marta satu-satunya yang menerima warisan, hal itu membuat kaget dan marah anggota keluarganya. kemudian Ransom membantu Marta melarikan diri.

Namun, Ransom memanipulasinya untuk mengaku padanya, dia menawarkan untuk membantunya tidak gratis, Ransom mengatakan untuk membagi sebagian dari warisan yang diterima. Di sisi lain anggota keluarga lainnya mencoba membujuk atau mengancam Marta untuk melepaskan warisan.

Marta menerima catatan pemerasan dengan sebagian fotokopi laporan toksikologi Harlan. Setelah itu mereka berdua pergi ke kantor pemeriksa medis, namun kantor itu telah hancur terbakar. Marta menerima email yang mengusulkan pertemuan dengan pemeras, sementara Ransom ditangkap setelah pengejaran mobil singkat. Di tempat pertemuan, Marta menemukan Fran dibius.

Dia melakukan CPR dan memanggil ambulans. Dia mengaku kepada Blanc, meskipun Ransom telah melibatkannya, dan dia memutuskan untuk mengakui menyebabkan kematian Harlan, yang akan membatalkan warisannya di bawah aturan pembunuh.

Kembali ke mansion, Marta menemukan salinan lengkap laporan toksikologi Fran, dan memberikannya kepada Blanc. Ini menunjukkan Harlan hanya memiliki sedikit morfin dalam sistemnya. Blanc menjelaskan kepada Ransom dan Marta deduksinya, bahwa Harlan telah memberi tahu Ransom tentang surat wasiat yang dimaksud, dan bahwa Ransom kemudian menukar obat-obatan Harlan untuk memastikan bahwa sebagai pembunuhnya, Marta tidak memenuhi syarat untuk mengklaim warisan.

BACA JUGA: