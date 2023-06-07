Drama Baru Na In Woo, Kim Ji Eun, dan Kwon Yool Tayang Bulan Depan

SEOUL - Na In Woo mengonfirmasi proyek layar kaca terbarunya setelah nyaris setahun tak bermain drama. Dia akan membintangi drama I Have Waited a Long Time for You (Longing for You) yang akan tayang di ENA, setiap Rabu dan Kamis.

Sang aktor akan beradu akting dengan Kim Ji Eun, aktris utama drama tersebut. Aktor Kwon Yool, Lee Kyu Han, Bae Jong Ok, dan Jung Sang Hoon juga dikonfirmasi bergabung bersama mereka.

Mengusung genre misteri-kriminal, Longing for You berkisah tentang Oh Jin Sung (Na In Woo), seorang pria yang menjadi detektif di Kepolisian Woojin untuk balas dendam atas kematian adiknya.

Hingga suatu hari Jin Sung dipindahkan ke Divisi Investigasi Khusus yang bertugas menangani berbagai kasus pembunuhan berantai. Di sana, dia bekerja sama dengan Jaksa Ko Young Joo (Kim Ji Eun) dan Cha Young Woon (Kwon Yool).

Ko Young Joo digambarkan sebagai jaksa yang berprinsip bahwa ketidakadilan harus diluruskan meski dengan cara yang tidak adil. Sementara Cha Young Woon yang merupakan putra tunggal Jinjin Group merupakan jaksa elit di Kantor Kejaksaan Pusat.

Sifat Ko Young Joo yang sangat terus terang dan percaya diri kerap membuat Cha Young Woon berdebar. Namun sejak Oh Jin Sung bergabung dengan team mereka, persaingan memperebutkan hati Ko Young Joo pun dimulai.