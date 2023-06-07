Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jadi Bintang, Putri Ariani Tetap Rendah Hati di Sekolah

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |20:30 WIB
Jadi Bintang, Putri Ariani Tetap Rendah Hati di Sekolah
Putri Ariani jadi bintang di America's Got Talent (Foto: ist)
A
A
A

BANTUL - Putri Ariani, memukau dunia dengan suara emasnya. Dengan suaranya yang merdu ketika menyanyikan lagunya sendiri, dia berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Juri America's Got Talent.

Gadis kelahiran 31 Desember 2025 ini ternyata adalah siswa kelas 11 di SMKN 2 Kasihan Bantul atau yang dikenal Sekolah Menengah Musik (SMM). Bocah ini adalah salah satu dari dua murid tuna netra di sekolah tersebut.

Putri Ariani jadi bintang di America's Got Talent

Bocah ini ternyata memiliki segudang prestasi yang patut dibanggakan. Selain mampu membuka mata dunia dalam ajang pencarian bakat American Got Talent, dia ternyata juga pernah meraihnya tahun 2014 yang lalu.

Kepala SMK N 2 Kasihan Bantul, Agus Suranto mengatakan meskipun sudah mendulang prestasi dan sudah menjadi 'artis' namun tak lantas membuat Putri tinggi hati alias sombong. Bocah kelahiran Riau ini tetap rendah hati dan menganggap sama dengan temannya yang lain.

"Pokoknya dia tidak menganggap dirinya spesial. Tidak star sindrom istilahnya," kata dia.

Ketika di sekolah, tambahnya, Putri tetap berperilaku biasa sama seperti teman-temannya yang lain. Putri selalu rendah hati dan tidak suka mencari perhatian. Tetapi banyak kawan-kawannya yang menaruh simpati terhadap Putri.

Ayah menambahkan, karena menyandang tuna netra maka Putri memang tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan temannya. Ketika habis di antara orang tuanya di sekolah, aktivitas di sekolah dibantu teman-temannya.

"(Itu) Bergantian. Tak hanya 1-2 anak saja yang bantu," terangnya.

Ketika di Orkestra dia juga sebagai player biasa dan tidak pernah menonjolkan diri dengan tetap sebagai pemain flute sama seperti pemain yang lain. Dan walaupun dalam orkestra ada penyanyinya, namun dia tidak pernah meminta jadi penyanyi Meskipun berprestasi di bidang itu.

Menurut Agus, Putri adalah pribadi yang bisa menempatkan diri. Dan hal tersebut sudah pernah disampaikan ke dirinya. Di mana dia bisa menempatkan diri, ketika di sekolah dia sebagai siswa, termasuk di orkestra.

Agus mengaku sangat sering bertemu dengan kedua orangtuanya, 2-3 hari sekali. Dari pertemuan dan pengamatannya itulah, Agus beranggapan jika Putri sudah tidak lagi memikirkan keterbatasan fisik.

"Tahapannya sekarang memberi motivasi. Sudah beres dengan dirinya. Dia berkarya, bikin lagi, dan komposisinya sendiri. Puluhan juta yang menyaksikan. Dan itu patut ditiru,"tandasnya.

Agus menambahkan Putri berada di Amerika Serikat tepatnya di Los Angeles sejak bulai Mei yang lalu. Dia sudah berada di LA Sekitar 7-10 hari dan itu semua atas izin sekolah. putri memiliki prinsip antara akademis dan kompetensi di luar akademis yang harus harmoni.

"Putri tidak pernah berprinsip Demi satu mengorbankan yang lain, nanti tak harmonis," tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement