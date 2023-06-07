Jadi Bintang, Putri Ariani Tetap Rendah Hati di Sekolah

BANTUL - Putri Ariani, memukau dunia dengan suara emasnya. Dengan suaranya yang merdu ketika menyanyikan lagunya sendiri, dia berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Juri America's Got Talent.

Gadis kelahiran 31 Desember 2025 ini ternyata adalah siswa kelas 11 di SMKN 2 Kasihan Bantul atau yang dikenal Sekolah Menengah Musik (SMM). Bocah ini adalah salah satu dari dua murid tuna netra di sekolah tersebut.

Bocah ini ternyata memiliki segudang prestasi yang patut dibanggakan. Selain mampu membuka mata dunia dalam ajang pencarian bakat American Got Talent, dia ternyata juga pernah meraihnya tahun 2014 yang lalu.

Kepala SMK N 2 Kasihan Bantul, Agus Suranto mengatakan meskipun sudah mendulang prestasi dan sudah menjadi 'artis' namun tak lantas membuat Putri tinggi hati alias sombong. Bocah kelahiran Riau ini tetap rendah hati dan menganggap sama dengan temannya yang lain.

"Pokoknya dia tidak menganggap dirinya spesial. Tidak star sindrom istilahnya," kata dia.

Ketika di sekolah, tambahnya, Putri tetap berperilaku biasa sama seperti teman-temannya yang lain. Putri selalu rendah hati dan tidak suka mencari perhatian. Tetapi banyak kawan-kawannya yang menaruh simpati terhadap Putri.

Ayah menambahkan, karena menyandang tuna netra maka Putri memang tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan temannya. Ketika habis di antara orang tuanya di sekolah, aktivitas di sekolah dibantu teman-temannya.

"(Itu) Bergantian. Tak hanya 1-2 anak saja yang bantu," terangnya.

Ketika di Orkestra dia juga sebagai player biasa dan tidak pernah menonjolkan diri dengan tetap sebagai pemain flute sama seperti pemain yang lain. Dan walaupun dalam orkestra ada penyanyinya, namun dia tidak pernah meminta jadi penyanyi Meskipun berprestasi di bidang itu.

Menurut Agus, Putri adalah pribadi yang bisa menempatkan diri. Dan hal tersebut sudah pernah disampaikan ke dirinya. Di mana dia bisa menempatkan diri, ketika di sekolah dia sebagai siswa, termasuk di orkestra.

Agus mengaku sangat sering bertemu dengan kedua orangtuanya, 2-3 hari sekali. Dari pertemuan dan pengamatannya itulah, Agus beranggapan jika Putri sudah tidak lagi memikirkan keterbatasan fisik.

"Tahapannya sekarang memberi motivasi. Sudah beres dengan dirinya. Dia berkarya, bikin lagi, dan komposisinya sendiri. Puluhan juta yang menyaksikan. Dan itu patut ditiru,"tandasnya.

Agus menambahkan Putri berada di Amerika Serikat tepatnya di Los Angeles sejak bulai Mei yang lalu. Dia sudah berada di LA Sekitar 7-10 hari dan itu semua atas izin sekolah. putri memiliki prinsip antara akademis dan kompetensi di luar akademis yang harus harmoni.

"Putri tidak pernah berprinsip Demi satu mengorbankan yang lain, nanti tak harmonis," tambahnya.

