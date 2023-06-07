Tampil di America's Got Talent 2023, Putri Ariani Punya Cita Cita Jadi Diva Internasional

JAKARTA - Putri Ariani berkesempatan untuk tampil di ajang America's Got Talent 2023. Bahkan, dengan suara merdunya, penyanyi berusia 17 tahun itu mendapat apresiasi berupa tombol Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Sebelum menampilkan bakat menyanyinya, Putri Ariani mengungkapkan cita-cita di atas panggung America's Got Talent 2023. Putri mengaku ingin menjadi seorang diva Internasional seperti Whitney Houston dan memenangkan penghargaan Grammy Awards.

"Mimpi terbesar saya adalah menjadi seorang Diva Internasional terbesar di dunia seperti Whitney Houston dan memenangkan Grammy Awards," kata Putri Ariani saat ditanya oleh Sofia Vergara, dikutip dari kanal YouTube America's Got Talent 2023, Rabu (7/6/2023).

Tak hanya itu, mimpi terbesar lainnya ialah Putri Ariani juga mengaku ingin sekali menjadi pemenang di ajang America's Got Talent 2023 untuk bisa mewujud mimpi menjadi diva internasional.

"Saya harap saya bisa memenangkan kpmpetisi America's Got Talent untuk mewujudkan impian saya," ucap Putri Ariani.

Putri Ariani membawakan lagu ciptaannya sendiri di panggung America's Got Talent. Tak berhenti sampai disitu, Putri sukses memukau para juri dengan menyanyikan lagu kedua Eltoh John berjudul 'Sorry Seems to Be the Hardest Word'.

Berkat suara merdu Putri Ariani, Simon Cowell sampai menekan tombol Golden Buzzer, yang berarti Putri automatis lolos ke babak Semi Final America's Got Talent 2023 dan tidak perlu melewati bootcamp kompetisi lagi.*

(CLO)