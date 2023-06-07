7 Band Indonesia Tak Pernah Gonta-Ganti Personel, Awet Banget!

JAKARTA - Deretan band Indonesia yang tak pernah gonta-ganti personel. Di tengah perbedaan pemikiran, mereka sukses mempertahankan kebersamaan mereka hingga bertahan dengan formasi awal terbentuk.

Band Indonesia apa saja yang tak pernah mengalami bongkar pasang personel? Berikut ulasan Okezone.

1.Superman Is Dead

Tahun ini, Superman Is Dead (SID) akan berusia 28 tahun. Sepanjang perjalanannya, Jerinx cs merupakan salah satu band Indonesia yang tidak pernah gonta-ganti personel. Jerinx mengaku, ada dua tips untuk mempertahankan kekompakan mereka.

Band Indonesia tak pernah gonta-ganti personel. (Foto: Superman Is Dead/Instagram/@sid_official)

Pertama, masing-masing personel harus mau berkompromi, saling menghormati, dan belajar menekan ego pribadi. Kedua, mengurangi intensitas bertemu yang justru berpotensi memicu konflik antarpersonel.

2.D’Masiv

D’Masiv resmi berusia 2 dekade pada 3 Maret silam. Selama itu pula, band asal Jakarta ini masih bertahan dengan formasi awal mereka yang terdiri dari Rian (vokalis), Rayyi (bass), Very (keyboardist), Wahyu (drum), Damar (gitar), dan Dwiki (gitar).

Band Indonesia tak pernah gonta-ganti personel. (Foto: D'Masiv/Okezone)

Sebelum merilis album perdana pada 2005, Rayyi sebenarnya sempat mengundurkan diri karena alasan pendidikan. Namun hal itu hanya bertahan 3 bulan, karena dia kembali manggung bersama D’Masiv di sebuah SMA.

3.Mocca

Band asal Bandung yang terdiri dari Riko (gitar), Arina (vokal/flute), Achmad (bass), dan Indra (drum) ini juga tak pernah gonta-ganti personel sejak tahun 1999. Arina mengaku, tak menyangka band kampus yang mereka bentuk bisa bertahan 24 tahun.

Band Indonesia tak pernah gonta-ganti personel. (Foto: Mocca/Instagram/@moccaofficial)

Tak ada rahasia khusus untuk menjaga keawetan band. “Kami hanya menjalani apa yang sudah dirintis. Harapannya sih kami bisa selalu akur dan bisa terus berkarya bareng-bareng terus,” tuturnya kepada awak media, pada 23 Juli 2018.