Besok, 6 Peserta Kontes Ambyar Indonesia Siap Pukau para Juri

JAKARTA - Panggung Kontes Ambyar Indonesia berlangsung semakin sengit. Besok malam, enam peserta yang tersisa akan berjuang memberikan penampilan terbaiknya untuk memikat hati juri dan penonton.

Enam peserta yang akan berlaga di babak enam besar adalah Fara (Yogyakarta), Viasa (Pacitan), Mayangsari (Banyuwangi), Barata Jasun (Wonogiri), Maharani (Banyuwangi), dan Ardi (Lampung).

Panggung Kontes Ambyar Indonesia akan dimeriahkan penampilan sederet bintang tamu, seperti Lala Widy, Jelita Jelly, The Saxo Brothers, Temon Holic, Yakut Jedher, Komunitas Wayang, dan Inyong yang siap menyajikan komedi segar menghibur.

Barisan para juri yang akan memberi penilaian kepada peserta diisi adalah Iis Dahlia, Inul Daratista, Raffi Ahmad, dan Danang. Sementara, Rian Ibram dan Nita Gunawan akan memandu jalannya acara.

Jangan lupa untuk mendukung peserta jagoanmu dengan memberikan vote agar mereka bisa bertahan ke babak selanjutnya. Kontes Ambyar Indonesia akan tayang secara Live di MNCTV, setiap Rabu, pukul 21.00 WIB.

Deretan program terbaik MNCTV dapat Anda nikmati dengan kualitas gambar yang bersih dan audio jernih melalui kanal digital: Jakarta 28 UHF, Palembang 35 UHF, Bandung 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Denpasar 42 UHF, Semarang 45 UHF, dan Banjarmasin 47 UHF.