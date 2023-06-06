Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Podcast Aksi Nyata: Bersama Perindo Aldi Taher Optimis Jadi Wakil Rakyat di Dapil Jabar 2

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:08 WIB
Podcast Aksi Nyata: Bersama Perindo Aldi Taher Optimis Jadi Wakil Rakyat di Dapil Jabar 2
Podcast Aksi Nyata, Aldi Taher Berani Nyaleg dari Partai Perindo (Foto: Youtube Podcast Aksi Nyata)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif Jawa Barat 2 (bacaleg dapil Jabar 2), Aldi Taher menyatakan, tujuan utama dirinya ingin menyalonkan diri jadi anggota legislatif adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Terlebih dirinya kini dipercaya bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), di mana dirinya merasa mempunyai visi dan misi yang sama.

Dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertajuk 'Terjun ke Politik, Aldi Taher Optimistis Bisa Menyuarakan Aspirasi Milenial', Selasa (6/6/2023), Aldi mengatakan, bahwa dirinya siap untuk ditempatkan di mana saja karena tujuannya untuk mewakili rakyat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya.

BACA JUGA:

Podcast Aksi Nyata: Alasan Aldi Taher Berani Nyaleg Bersama Partai Perindo 

Podcast Aksi Nyata, Aldi Taher

"Sosok anggota dpr itu mewakili aspirasi rakyat, dan saya Insya Allah bisa menyejahterakan rakyat. tapi untuk komisi mananya belum tahu, karena background gue ini banyak. gue sarjana ekonomi, kebetulan artis, penyanyi, musisi, sutradara film dan gue penyintas cancer yang telah melewati perjuangan untuk kemo," tuturnya.

"Jadi biar komisi manapun nanti untuk ditugaskan dari partai perindo, itu gue jalanin," tambahnya.

Menurut Aldi, terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan perlu diselesaikan satu persatu. Di antaranya yang paling kompleks adalah perihal pendidikan dan ekonomi, dan dirinya yakin bahwa dapat memperbaiki masalah tersebut di dapilnya.

Akan tetapi Aldi juga tak menampik, jika di luar pendidikan dan ekonomi nantinya akan ada masalah-masalah lainnya yang lebih banyak yang membutuhkan pertolongan, serta penyelesaian.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153386/aldi_taher-4wFx_large.jpg
Biodata dan Agama Aldi Taher yang Kerap Tuai Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153231/aldi_taher-LlkR_large.jpg
Aldi Taher Belajar Nyanyi dari Dewi Perssik: Powernya Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028513/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-3-kali-seminggu-demi-bisa-bicara-dan-menelan-JA2dhckUeG.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi 3 Kali Seminggu demi Bisa Bicara dan Menelan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028466/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-usai-alami-serangan-stroke-vcZFSfyLQi.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu Usai Alami Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023246/aldi-taher-ungkap-kronologi-ibunda-alami-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-IUkHrVECcv.jpg
Aldi Taher Ungkap Kronologi Ibunda Alami Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023075/masuk-rumah-sakit-ibunda-aldi-taher-alami-serangan-stroke-dan-infeksi-paru-IdGNden6FV.jpg
Masuk Rumah Sakit, Ibunda Aldi Taher Alami Serangan Stroke dan Infeksi Paru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement