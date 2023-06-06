Podcast Aksi Nyata: Bersama Perindo Aldi Taher Optimis Jadi Wakil Rakyat di Dapil Jabar 2

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif Jawa Barat 2 (bacaleg dapil Jabar 2), Aldi Taher menyatakan, tujuan utama dirinya ingin menyalonkan diri jadi anggota legislatif adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Terlebih dirinya kini dipercaya bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), di mana dirinya merasa mempunyai visi dan misi yang sama.

Dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertajuk 'Terjun ke Politik, Aldi Taher Optimistis Bisa Menyuarakan Aspirasi Milenial', Selasa (6/6/2023), Aldi mengatakan, bahwa dirinya siap untuk ditempatkan di mana saja karena tujuannya untuk mewakili rakyat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya.

"Sosok anggota dpr itu mewakili aspirasi rakyat, dan saya Insya Allah bisa menyejahterakan rakyat. tapi untuk komisi mananya belum tahu, karena background gue ini banyak. gue sarjana ekonomi, kebetulan artis, penyanyi, musisi, sutradara film dan gue penyintas cancer yang telah melewati perjuangan untuk kemo," tuturnya.

"Jadi biar komisi manapun nanti untuk ditugaskan dari partai perindo, itu gue jalanin," tambahnya.

Menurut Aldi, terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan perlu diselesaikan satu persatu. Di antaranya yang paling kompleks adalah perihal pendidikan dan ekonomi, dan dirinya yakin bahwa dapat memperbaiki masalah tersebut di dapilnya.

Akan tetapi Aldi juga tak menampik, jika di luar pendidikan dan ekonomi nantinya akan ada masalah-masalah lainnya yang lebih banyak yang membutuhkan pertolongan, serta penyelesaian.

