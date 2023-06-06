Sebelum Mualaf, Deddy Corbuzier Ternyata Rajin Ikut Pengajian Aa Gym Sejak 20 Tahun Lalu

JAKARTA - Sebelum memutuskan mualaf, Deddy Corbuzier ternyata sudah rajin mengikuti pengajian Aa Gym. Hal itu sering dilakukan Deddy Corbuzier 20 tahun lalu.

Aa Gym merupakan sosok penting yang mengajir Deddy soal Islam. Keputusan Deddy untuk mualaf juga berdasarkan ilmu yang ia pelajari dari sosok Aa Gym.

“Saya itu suka banget ikut pengajian Aa Gym di Jakarta. Ketiga Aa Gym dakwah di masjid, saya ikut duduk di dalam masjid mendengarkan ceramah Aa. Itu pertama kali saya masuk masjid dan mendengar tentang Islam hingga akhirnya saya memilih menjadi mualaf," ujar Deddy Corbuzier di channel Youtubenya.

Deddy Corbuzier begitu seksama mendengarkan cerama Aa Gym. Ia rela duduk berjam-jam untuk mendengarkan tausiyah.

“Saya dengar ceramah Aa Gym berjam-jam di dalam masjid. Dan ketika tiba waktu salat, Aa Gym ngomong ke saya. ‘Barang kali Mas Deddy mau nunggu di luar enggak apa-apa’. Lalu saya nunggu di luar," sambung Deddy.

Di hal tersebut, Deddy kemudian makin rajin untuk belajar tentang Islam. Aa Gym menjadi sosok penting yang berhasil membawa pelajaran Islam ke dalam Deddy Corbuzier.

“Setelah salat selesai, saya kembali masuk ke masjid. Ini pengalaman saya yang luar biasa saat Aa Gym sering mengisi pengajian di Jakarta sebelum ke Bandung. Jadi saya mualaf ini gara-gara Aa," sambung Deddy Corbuzier.

