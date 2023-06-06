Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Sudah Mulai Berinteraksi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:02 WIB
Usai Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Sudah Mulai Berinteraksi
Rebecca Klopper tersandung isu video syur (Foto: IG Rebecca Klopper)
JAKARTA - Rebecca Klopper akhirnya muncul di depan publik setelah beberapa waktu lalu menghilang, imbas viralnya video syur yang diduga mirip dengannya.

Saat sesi konferensi pers, kondisi Rebecca Klopper terlihat murung dan lesu dan tidak berani menatap lama awak media yang berada di depannya.

Sontak saja kondisinya itu menuai banyak perhatian awak media. Sayangnya, tidak ada pernyataan lainnya selain permintaan maaf.

Rebecca Klopper

Namun kuasa hukumnya, Sandy Arifin mengungkapkan kondisi Rebecca Klopper. Menurutnya kondisi Becca sudah berangsur membaik dan mulai kembali berinteraksi.

"Alhamdulillah ya sudah lebih kuat, berani dan sudah mulai bisa keluar, berinteraksi," ujar Sandy Arifin saat ditemui di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Meski hanya sebagai pengacara, Sandy berusaha untuk memberikan semangat dan mendukungnya.

"Kita juga memberikan semangat, ini kemauan dari klien kami langsung yang memang ingin melakukan preskon, kami mendukungnya," ungkap Sandy Arifin.

Sandy juga mengaku bahwa sampai saat ini, ia belum berkomunikasi dengan keluarga artis blasteran Australia tersebut.

"Belom, saya komunikasi hanya ke klien kami saja. Jadi hanya sebatas sama klien kami dan mas Fadly aja," terang Sandy Arifin.

