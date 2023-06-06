Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Podcast Aksi Nyata: Alasan Aldi Taher Berani Nyaleg Bersama Partai Perindo

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:31 WIB
Podcast Aksi Nyata: Alasan Aldi Taher Berani Nyaleg Bersama Partai Perindo
Podcast Aksi Nyata, Aldi Taher Berani Nyaleg dari Partai Perindo (Foto: Youtube Podcast Aksi Nyata)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher, telah resmi menyalonkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif Jawa Barat 2 (bacaleg dapil Jabar 2) optimis bersama Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bisa menyejahterakan masyarakat melalui visi misi yang dirasa sesuai dengannya.

Dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertajuk 'Terjun ke Politik, Aldi Taher Optimistis Bisa Menyuarakan Aspirasi Milenial', Selasa (6/6/2023), Aldi mengatakan, selain artis dirinya memiliki UMKM di bidang kuliner.

"Saya di rumah jualan mi ayam, punya gerobak. Melihat Partai Perindo ini satu visi dan misi untuk memajukan UMKM," katanya.

Podcast Aksi Nyata, Aldi Taher

Aldi juga mengungkapkan, bahwa bersama-sama bisa bangkit dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk itu dirinya percaya diri menyalonkan untuk maju ke DPR RI, dan pada kesempatannya ia bisa bergabung bersama Partai Perindo.

Tak hanya itu saja, Aldi bilang Partai Perindo bisa menerima kader dari berbagai kalangan dan golongan. Misal, dirinya yang merupakan penyintas cancer. Namun masih bisa diberi kesempatan untuk maju ke politik dan didukung oleh orang-orang berpengaruh seperti Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).

"Dan saya rasa Partai Perindo ini visi misinya sangat keren, ya. Selain memajukan ekonomi UMKM, juga sangat peduli kepada orang seperti saya penyintas cancer. Buktinya apa, beliau, HT balas DM (direct messenger) saya," ujarnya.

