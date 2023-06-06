Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tertunduk Lesu, Rebecca Klopper Minta Doa Usai Video Syur Beredar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:18 WIB
Tertunduk Lesu, Rebecca Klopper Minta Doa Usai Video Syur Beredar
Rebecca Kloper minta maaf soal video syur (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rebecca Klopper untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik usai tersandung kasus video syur. Kemunculannya ini untuk memberikan klarifikasi terkait viralnya video.

Rebecca Klopper hadir untuk menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang telah terjadi.

 Rebecca Klopper

Ia juga memohon doa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi skandal video syur tersebut.

"Saya mohon doa dari semua pihak agar saya selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang tengah saya hadapi," kata Rebecca Klopper saat ditemui di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Tak hanya didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Fadly Faisal yang merupakan kekasih Rebecca turut hadir dan duduk di sampingnya.

Selama membacakan permohonan maaf, Rebecca Klopper terlihat seperti lesu dan enggan menatap awak media. Berbeda dengan Fadly yang terlihat tegar dan menguatkan sang kekasih.

Sayangnya tidak ada sepatah katapun yang terucap dari mulut Fadly Faisal.

Setelah membacakan permintaan maaf, Rebecca Klopper dan Fadly Faisal pun segera meninggalkan awak media.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
