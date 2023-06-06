Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hailey Baldwin Tanggapi Rumor Perseteruan dengan Kendall Jenner

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |03:30 WIB
Hailey Baldwin Tanggapi Rumor Perseteruan dengan Kendall Jenner
Hailey Baldwin tanggapi rumor perseteruan dengan Kendall Jenner. (Foto: Instagram/@haileybieber)
A
A
A

LOS ANGELES - Hailey Baldwin dan Kendall Jenner yang dikenal bersahabat dikabarkan bertengkar. Rumor perseteruan tersebut bermula ketika keduanya diketahui tak liburan bareng pekan lalu. 

Rumor perseteruan itu kemudian sampai ke telinga dua sahabat ini dan mereka mengklarifikasinya lewat media sosial. Hailey mengunggah foto sedang berjemur dalam balutan bikini di Instagram, pada 5 Juni 2023.

Tak sendiri, dalam foto itu juga terlihat Kendall yang tersenyum semringah ke arah kamera. Bersama foto itu, Hailey Baldwin sengaja menuliskan caption yang menggelitik, “Bertengkar”. 

Minggu lalu, Hailey mengunggah foto saat berlayar bersama suami, Justin Bieber, dan beberapa sahabat di French Riviera, Perancis. Sementara Kendall memilih liburan bareng kekasihnya, Bad Bunny serta influencer Haze dan Simi Khandra.

 Hailey Baldwin tanggapi rumor perseteruan dengan sang sahabat, Kendall Jenner. (Foto: Instagram/@haileybieber)

Kendall Jenner dan Hailey Baldwin diketahui sudah bersahabat sejak tahun 2012. Saat itu, mereka bertemu dan berkenalan di acara premiere film The Hunger Games. Hailey mengaku, berkenalan dengan Kendall lewat adiknya, Kylie Jenner.

