Cara Yura Yunita Hilangkan Rasa Insecure, Pernah Dikritik karena Ketiak Tak Mulus

JAKARTA - Penyanyi Yura Yunita mengatakan, ada banyak cara untuk menyayangi diri sendiri, tanpa harus merasakan insecure sehingga bisa melewati dan menerima ketidaksempurnaan. Salah satunya dengan mengungkapkannya melalui lagu, yang selama ini menjadi medianya untuk meluapkan emosi.

Yura bilang, rasa insecure tidak untuk dilawan namun diterima. Sebab ketika rasa ketidakpercayaan diri itu dilawannya, maka akan semakin besar dan juga tidak nyaman.

"Saat insecurity itu diterima, maka akan jadi colour (warna)," ujarnya saat ditemui seusai press conference 'Pertunjukan Tutur Batin' di Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Yura juga menceritakan, ketika bagian tubuhnya yaitu ketiaknya yang tidak semulus artis atau penyanyi lain. Namun ketika ucapan dari orang lain tersebut didengarnya, ia hanya bisa menerima dan menjadikannya kesempatan untuk merawat diri.

"Itu jadi kesempatan buat aku, buat merawat diri tubuh yang satu-satunya kita punya ini, lho, " kata Yura.

Ia menambahkan, mulanya ekspektasi mejadi artis yang harus serba sempurna pernah dialaminya, sehingga membuat wanita asal Bandung, Jawa Barat ini merasa insecure. Akan tetapi setelah menerima dan jadi diri sendiri serta apa adanya, menjadikan dirinya jauh lebih baik.

"Wah, ternyata gak apa-apa kok," terangnya.

BACA JUGA: