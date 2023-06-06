5 Artis Indonesia Punya Banyak Karyawan, Ada yang Capai 10 Ribu Orang

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang punya banyak karyawan. Sukses di dunia entertainment tak membuat beberapa artis ini puas dan behenti mengejar kesuksesan di bidang lain.

Beberapa artis memilih untuk melebarkan sayap ke dunia bisnis dengan membangun beberapa usaha. Bahkan, bisnis mereka pun cukup sukses hingga memiliki banyak karyawan. Saking suksesnya, ada juga artis yang memilih fokus di dunia bisnis ketimbang menjalani syuting.

Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan Okezone, seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Atta Halilintar





Atta Halilintar juga termasuk pevisnus yang sukses. Selain fokus sebagai Youtuber, ayah satu anak ini juga punya bisnis fashion hingga kuliner. Hingga saat ini suami dari Aurel Hermansyah itu sudah memiliki kurang lebih 300 karyawan.

2. Zaskia Adya Mecca





Selanjutnya ada Zaskia Adya Mecca. Setelah menikah dengan sutradara Hanung Bramantyo, Zaskia memilih untuk fokus menjalani bisnis fashion. Kemudian dia mengembangkan beberapa brand fashion yang dimiliki. Ibu lima anak ini juga memiliki bisnis kuliner. Setelah sukses sebagai pebisnis, Zaski tak lagi tertarik menekuni dunia akting.