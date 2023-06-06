Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Besar Atta Halilintar Ingin Cucu Laki-Laki

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:07 WIB
Keluarga Besar Atta Halilintar Ingin Cucu Laki-Laki
Keluarga Atta Halilintar ingin cucu laki-laki (foto: IG Atta)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar akhirnya mengetahui jenis kelamin calon anak kedua mereka. Melalui acara bender reveal, diketahui bahwa keduanya akan kembali dikaruniai seorang anak perempuan.

Aurel pun mengaku kaget ketika pertama kali mengetahui jika ia akan kembali dikaruniai anak perempuan. Pasalnya di keluarganya banyak yang menduga Aurel mengandung anak laki-laki karena dirasa ada perbedaan kondisi kehamilannya dengan kehamilan pertamanya.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Aurel juga tak menampik jika tentunya banyak yang berharap ia mengandung anak laki-laki lantaran sebelumnya ia telah dikaruniai anak perempuan, Ameena Hanna Nur Atta.

"Semuanya juga pasti ingin dong anak cowok, karena ada perbedaan juga dari hamil Ameena dengan yang kedua, jadi pas tahu perempuan kita kaget,"ujar Aurel Hermansyah saat dijumpai di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Atta Halilintar pun menimpali dengan mengatakan jika 70 persen anggota keluarganya menduga jika sang istri mengandung anak laki-laki.

"Hampir semua keluarga, 70 persen itu (prediksi) cowok," timpal Atta Halilintar.

Atta pun menyebut jika dirinya sebetulnya tak mempermasalahkan terkait jenis kelamin anaknya kelak. Ia mengatakan bahwa keinginan untuk memiliki anak laki-laki justru datang dari kedua orangtua serta mertuanya.

"Yang pengen banget anak cowok itu sebenernya bukan aku, Aurel pengen dan Mimi itu pengen banget cowok, Pipi pengen banget cowok, Bunda, Abi dan Umi pada pengen cowok. Mereka yang pengin," ujar Atta.

