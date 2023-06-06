Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sering Dikira Mualaf, 7 Artis Ini Ternyata Beragama Islam Sejak Lahir

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |00:30 WIB
Sering Dikira Mualaf, 7 Artis Ini Ternyata Beragama Islam Sejak Lahir
Sering dikira mualaf, 7 artis ini ternyata beragama Islam sejak lahir. (Foto: Instagram/@arie_kriting)
JAKARTA - Sering dikira mualaf, deretan artis ini ternyata beragama Islam sejak lahir. Beberapa dari artis-artis ini memiliki perawakan bule yang membuat mereka sering kali disalahartikan sebagai non-muslim. 

Namun beberapa dari mereka kerap dikira mualaf karena sebuah kesalahpahaman. Inilah deretan artis Indonesia beragama Islam sejak lahir namun kerap dikira mualaf versi Okezone

1.Bebi Romeo

Kabar Bebi Romeo seorang mualaf bermula dari pemberitaan media online yang mengklaim pencipta Bunga Terakhir itu sebagai mualaf. Meisya Siregar mengaku, pemberitaan itu muncul setelah dirinya mengunggah momen sang suami mengaji.

Sering dikira mualaf, artis ini ternyata bergama Islam sejak lahir. (Foto: Bebi Romeo/GTV)

Sering dikira mualaf, artis ini ternyata bergama Islam sejak lahir. (Foto: Bebi Romeo/GTV)

“Tapi berita yang muncul justru, ‘Bebi Romeo mualaf, sedang belajar ngaji.’ Itu mertua sampai ngamuk bilang, ‘Heh, kamu itu saya lahirkan muslim ya’,” ujar sang presenter mengklarifikasi seperti dikutip dari podcast YouTube Cerita Untungs, pada 16 Mei 2022.

2.Luna Maya

Lahir dari orangtua berbeda agama dan budaya membuat Luna Maya tumbuh dalam keberagaman. Hal ini pula yang membuat perempuan berdarah Austria-Indonesia tersebut kerap dikira sebagai mualaf.

Sering dikira mualaf, artis ini ternyata bergama Islam sejak lahir. (Foto: Luna Maya/Instagram/Aldo Sinatra)

Sering dikira mualaf, artis ini ternyata beragama Islam sejak lahir. (Foto: Luna Maya/Instagram/Aldo Sinatra)

Namun hal itu disanggah sang aktris. Dalam wawancara dengan awak media pada 2005, dia mengaku, sudah beragama Islam sejak lahir, mengikuti mendiang ayahnya. Namun dia baru mulai mendalami ajaran Islam, pada 2000. “Gue mulai belajar lagi salat istikharah, tahajud, dan rakaatnya.”

3.Maxime Bouttier

Sering dikira mualaf, artis ini ternyata bergama Islam sejak lahir. (Foto: Maxime Bouttier/Instagram/@bouttier_maxime)

Sering dikira mualaf, artis ini ternyata beragama Islam sejak lahir. (Foto: Maxime Bouttier/Instagram/@bouttier_maxime)

Seperti sang kekasih, Luna Maya, aktor berdarah Perancis-Indonesia ini juga sering dikira mualaf. Namun sebenarnya, Maxime Bouttier sudah menganut agama Islam sejak lahir. Bahkan ibunya, Siti Purwanti, diketahui sebagai penganut Islam yang taat dan mengenakan hijab.

Halaman:
1 2 3
