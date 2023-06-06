Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berhijab usai Pulang Umrah, Jenita Janet: Ini Menyelamatkanku dari Duniawi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:09 WIB
Berhijab usai Pulang Umrah, Jenita Janet: Ini Menyelamatkanku dari Duniawi
Jenita Janet berhijab (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jenita Janet sudah mulai tampil lebih tertutup daripada biasanya. Biasa tampil dengan wig alias rambut palsu yang warna warni, kini Jenita Janet memantapkan hatinya untuk berhijab.

Keputusan itu ia ambil setelah menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci beberapa waktu yang lalu.

Jenita Janet berhijab

"Setelah pulang umrah, lalu pake hijab adalah cara ikatan batin aku sama Allah," kata Jenita Janet saat ditemui di kawasan, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Perempuan 35 ini merasa bahwa Allah begitu sayang kepada dirinya lantaran doa-doanya selama ini dikabulkan oleh-Nya.

Bahkan Janet begitu sapaan akrabnya mengaku mendapatkan ketenangan batin setelah memakai hijab.

"Aku sayang banget sama Allah, ini wujud ketaatan yang masih janet belajar," kata Jenita Janet.

"Ternyata ini yang selama ini aku cari, yang selama ini aku pengen dalam hidup ini, dapat ketenangan, dihilangkan segala kekhawatiran," tambahnya.

Ditambah lagi, orang-orang di sekitarnya kini lebih menghargainya. "Aku nyaman orang-orang lebih menghargai Janet bukan karena wig warna-warni nya tapi dari sisi seorang jenita janet ya sekarang.

