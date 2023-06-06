Berhijab usai Pulang Umrah, Jenita Janet: Ini Menyelamatkanku dari Duniawi

JAKARTA - Jenita Janet sudah mulai tampil lebih tertutup daripada biasanya. Biasa tampil dengan wig alias rambut palsu yang warna warni, kini Jenita Janet memantapkan hatinya untuk berhijab.

Keputusan itu ia ambil setelah menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci beberapa waktu yang lalu.

"Setelah pulang umrah, lalu pake hijab adalah cara ikatan batin aku sama Allah," kata Jenita Janet saat ditemui di kawasan, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Perempuan 35 ini merasa bahwa Allah begitu sayang kepada dirinya lantaran doa-doanya selama ini dikabulkan oleh-Nya.

Bahkan Janet begitu sapaan akrabnya mengaku mendapatkan ketenangan batin setelah memakai hijab.

"Aku sayang banget sama Allah, ini wujud ketaatan yang masih janet belajar," kata Jenita Janet.

"Ternyata ini yang selama ini aku cari, yang selama ini aku pengen dalam hidup ini, dapat ketenangan, dihilangkan segala kekhawatiran," tambahnya.

Ditambah lagi, orang-orang di sekitarnya kini lebih menghargainya. "Aku nyaman orang-orang lebih menghargai Janet bukan karena wig warna-warni nya tapi dari sisi seorang jenita janet ya sekarang.

