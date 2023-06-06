Sebelum Putus dengan Taylor Swift, Matty Healy Terciduk Cium Satpam Pria!

LOS ANGELES - Nama Matty Healy terus menjadi perbincangan setelah berpacaran dengan Taylor Swift. Namun kini, hubungan yang dijalin selama kurang lebih satu bulan itu telah kandas.

Parahnya, sebelum putus dengan Taylor Swift, Matty Healy terciduk mencium seorang satpam pria di belakang panggung tempatnya menggelar konser di NorthSide Festival, Denmark, Jumat malam (2/6/2023).

Dari unggahan viral di media sosial, Matty sedang mengenakan semacam long coat hitam dengan inner all-black. Sementara itu, satpam mengenakan jaket security warna hijau neon yang sedang berdiri di dekat backstage.

Matty secara terang-terangan mencium bibir pria tersebut. Kemudian, si satpam yang tidak menyangka tampak kegirangan.

Beberapa detik kemudian, Matty menarik baju satpam tersebut tapi bukan untuk mencium bibir, melainkan sebatas ingin memeluknya dari atas. Tapi, momen itu dimanfaatkan si satpam untuk mencium pipi Matty.

Momen itu terjadi bahkan sebelum konser selesai. Ya, menurut laporan TMZ, Matty mencium satpam tersebut saat lagu 'Robbers' by The 1975 dimainkan.

Apa yang dilakukan Matty Healy ini sejatinya bukan hal aneh. Dia diketahui memang suka mencium penonton secara 'randomly' saat lagu 'Robbers' dimainkan di atas panggung.