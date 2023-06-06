Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik Ungkap Alasan Masih Sendiri setelah 10 Tahun Kepergian Ustaz Jefri

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:20 WIB
Umi Pipik Ungkap Alasan Masih Sendiri setelah 10 Tahun Kepergian Ustaz Jefri
Umi Pipik (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Umi Pipik diketahui belum memiliki pendamping meski sudah 10 tahun sejak kepergian sang suami, Ustaz Jefri Al Buchori.

Ia pun mengaku bahwa tak terlalu memikirkan untuk urusan jodoh dan lebih memilih menyerahkannya pada Allah.

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini Umi Pipik ingin menikmati perannya sebagai seorang ibu yang mengurus keempat anaknya serta tanggung jawabnya untuk berdakwah.

"Saya mah nggak ngoyo gimana Allah ajah. Saya lebih menikmati fokus ke anak-anak saya,lebih menikmati buat saya dakwah," kata Umi Pipik kepada awak media di Cikeas, Gunung Putri, Bogor Jawa Barat, baru-baru ini.

Umi Pipik (Instens Investigasi)

Umi Pipik pun mengaku tak pernah merasa kesepian dan sendirian menjalani hidup meski tanpa sosok suami di sampingnya. Selain keberadaan anak-anak yang menguatkannya, ia juga merasa bahagia lantaran bisa bertemu dengan para jamaah saat berdakwah.

Lagi-lagi, ia menegaskan bahwa urusan jodoh sudah diatur oleh Allah SWT sehingga akan mengikuti jalan hidup yang telah digariskan.

"Saya nggak sendiri, banyak temennya tuh ada jamaah yang ikutin mulu. Ya udah caranya Allah gimana gitu kalo misalkan rezeki, maut, jodoh kan Allah yang ngatur," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191285//inara_rusli-6Eso_large.jpg
Inara Rusli Diisukan Hamil 2 Bulan, Insanul Fahmi: Anak Siapa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191267//insanul_fahmi-wSVe_large.jpg
Insanul Fahmi Sebut Pernikahannya dengan Inara Rusli Tak Dihadiri Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191232//inara_rusli_dan_insanul_fahmi-gX5Z_large.jpg
Inara Rusli Damai dengan Insanul Fahmi, Kuasa Hukum Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191224//wardatina_mawa-dIXs_large.jpg
Wardatina Mawa Geram, Dituduh Jelekkan Keluarga Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191215//insanul_fahmi-Aak6_large.jpg
Insanul Fahmi Pilih Berpoligami karena Tak Puas Urusan Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191186//aura_kasih-kLQz_large.jpg
Sederet Postingan Aura Kasih yang Buat Netizen Curiga Dirinya Simpanan Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement