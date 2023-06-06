Umi Pipik Ungkap Alasan Masih Sendiri setelah 10 Tahun Kepergian Ustaz Jefri

JAKARTA - Umi Pipik diketahui belum memiliki pendamping meski sudah 10 tahun sejak kepergian sang suami, Ustaz Jefri Al Buchori.

Ia pun mengaku bahwa tak terlalu memikirkan untuk urusan jodoh dan lebih memilih menyerahkannya pada Allah.

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini Umi Pipik ingin menikmati perannya sebagai seorang ibu yang mengurus keempat anaknya serta tanggung jawabnya untuk berdakwah.

"Saya mah nggak ngoyo gimana Allah ajah. Saya lebih menikmati fokus ke anak-anak saya,lebih menikmati buat saya dakwah," kata Umi Pipik kepada awak media di Cikeas, Gunung Putri, Bogor Jawa Barat, baru-baru ini.

Umi Pipik pun mengaku tak pernah merasa kesepian dan sendirian menjalani hidup meski tanpa sosok suami di sampingnya. Selain keberadaan anak-anak yang menguatkannya, ia juga merasa bahagia lantaran bisa bertemu dengan para jamaah saat berdakwah.

Lagi-lagi, ia menegaskan bahwa urusan jodoh sudah diatur oleh Allah SWT sehingga akan mengikuti jalan hidup yang telah digariskan.

"Saya nggak sendiri, banyak temennya tuh ada jamaah yang ikutin mulu. Ya udah caranya Allah gimana gitu kalo misalkan rezeki, maut, jodoh kan Allah yang ngatur," sambungnya.