Calon Anak Kedua Perempuan Lagi, Aurel Hermansyah: Dari Awal Gak Mau Berekspektasi

JAKARTA - Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru saja menggelar acara gender reveal sekaligus pengajian empat bulanan kehamilan Aurel, pada Senin (5/6/2023).

Munculnya kepulan asap berwarna pink dalam acara gender reveal tersebut menjadi pertanda bahwa calon anak kedua Atta dan Aurel berjenis kelamin perempuan.

Sebelumnya, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Ameena Hanna Nur Atta. Meski begitu, Atta dan Aurel memang tak pernah berharap secara spesifik terkait jenis kelamin calon anaknya.

"Dari awal nggak mau berekspektasi dan berharap (anak laki-laki)," kata Aurel Hermansyah kepada awak media di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pasalnya, anak perempuan ataupun laki-laki menurutnya sama saja, yang terpenting anak keduanya ini dapat lahir ke dunia dengan selamat dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.

"Menurut aku juga aku bilang dari awal ke Bang Atta, cewek atau cowok sama aja yang penting sehat, lahirnya sehat mamanya sehat, lahirnya lengkap tidak ada kekurangan satupun," sambungnya.