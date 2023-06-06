2 Bulan Pacaran, Frislly Herlind Ungkap Alasan Putus dengan Keisha Alvaro

JAKARTA - Hubungan asmara antara Frislly Herlind dan Keisha Alvaro diketahui telah berakhir. Hal tersebut bahkan telah dikonfirmasi langsung oleh Frislly.

Dihadapan media, sang YouTuber mengatakan bahwa hubungannya dengan putra Pasha Ungu itu hanya bertahan selama 2 bulan saja. Dalam keterangannya, Frislly Herlind membantah bahwa putusnya mereka bukan karena LDR (Long Distance Relationship).

"Ini juga ada yang perlu aku luruskan ada miskomunikasi antara aku dan dia semenjak aku ke Jepang, sebenarnya enggak," ungkap Frislly Herlind saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 5 Juni 2023.

Pemain film Kutukan Sembilan Setan itu mengaku bahwa ketika ia berada di Jepang dan Keisha di Indonesia, komunikasi mereka masih baik-baik. Namun, Frislly merasa bahwa ia dan Keisha terlalu buru-buru untuk menjalani hubungan.

Pasalnya, ditengah-tengah hubungan mereka, Frislly merasa jika antara dirinya dan Keisha tidak ada kecocokan satu sama lain.

"Ternyata untuk PDKT secara instan itu enggak bisa untuk Frislly, karena selama ini aku kalau dekat sama orang butuh waktu lebih dari 5 bulan," jelas Frislly Herlind.

"Aku sama Kiesha itu 2 sampai 3 bulan intens akhirnya jadi pacar. Tapi ada hal yang mungkin dari aku dan Kiesha obrolin bareng-bareng ternyata tidak sejalan nih, berarti kita selesai," tambahnya.