Gara-Gara Video Ini, Mutia Ayu Diduga Kembali Peluk Agama Islam

JAKARTA - Mutia Ayu diduga kembali memeluk agama Islam. Kemungkinan itu mencuat setelah penyanyi berdarah Sunda itu mengunggah sebuah video berjudul 'Unboxing Parfume' di akun TikTok pribadinya, pada 2 Juni silam.

Dalam video tersebut, istri mendiang Glenn Fredly tersebut memperlihatkan lima kotak parfum yang baru dibelinya. Dia kemudian mulai mereview parfum tersebut dan menjelaskan apa yang disukainya dari masing-masing wewangian tersebut.

"Aku enggak tahu wanginya akan seperti apa karena beli online kan. Jadi ya sudah cap cip cup saja. Kalau wangi ya alhamdulillah, kalau enggak ya syukurilah," tuturnya dalam video tersebut.

Di luar dugaan, Mutia Ayu menyukai wangi parfum pertama yang dibukanya. "Wanginya soft, elegan, dan manis. Karena pada dasarnya, aku memang suka parfum yang manis dan tak terlalu strong," tuturnya menambahkan.

Setelah mereview dua parfum, penyanyi 28 tahun tersebut mulai membuka kotak ketiga. Saat akan menyemprotkan parfum tersebut dia terdengar mengucap basmalah. "Bismillah. Ini wanginya kayak teteh-teteh Sunda ya," katanya.

Dua hal itu membuat warganet berasumsi Mutia Ayu kembali memeluk agama Islam, setelah masuk Kristen saat menikah dengan mendiang Glenn Fredly, pada 2019. Dari 110 komentar, beberapa warganet bertanya keyakinan yang dianutnya saat ini.

"Balik ke setelan awal sepertinya," ujar seorang warganet. Lainnya mengatakan, "Kak maaf mau tanya, sekarang agamanya apa?" Pengguna TikTok lainnya menambahkan, "Kamu sudah pindah (agama) lagi ya Kak?"