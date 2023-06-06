Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Video Ini, Mutia Ayu Diduga Kembali Peluk Agama Islam

Siti Mutammimah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:27 WIB
Gara-Gara Video Ini, Mutia Ayu Diduga Kembali Peluk Agama Islam
Mutia Ayu diduga kembali peluk agama Islam gara-gara video ini. (Foto: Instagram/@mutia_ayuu)
A
A
A

JAKARTA - Mutia Ayu diduga kembali memeluk agama Islam. Kemungkinan itu mencuat setelah penyanyi berdarah Sunda itu mengunggah sebuah video berjudul 'Unboxing Parfume' di akun TikTok pribadinya, pada 2 Juni silam. 

Dalam video tersebut, istri mendiang Glenn Fredly tersebut memperlihatkan lima kotak parfum yang baru dibelinya. Dia kemudian mulai mereview parfum tersebut dan menjelaskan apa yang disukainya dari masing-masing wewangian tersebut.

 

"Aku enggak tahu wanginya akan seperti apa karena beli online kan. Jadi ya sudah cap cip cup saja. Kalau wangi ya alhamdulillah, kalau enggak ya syukurilah," tuturnya dalam video tersebut. 

Di luar dugaan, Mutia Ayu menyukai wangi parfum pertama yang dibukanya. "Wanginya soft, elegan, dan manis. Karena pada dasarnya, aku memang suka parfum yang manis dan tak terlalu strong," tuturnya menambahkan. 

Setelah mereview dua parfum, penyanyi 28 tahun tersebut mulai membuka kotak ketiga. Saat akan menyemprotkan parfum tersebut dia terdengar mengucap basmalah. "Bismillah. Ini wanginya kayak teteh-teteh Sunda ya," katanya. 

Mutia Ayu diduga kembali peluk agama Islam. (Foto: Instagram/@mutia_ayuu)

Dua hal itu membuat warganet berasumsi Mutia Ayu kembali memeluk agama Islam, setelah masuk Kristen saat menikah dengan mendiang Glenn Fredly, pada 2019. Dari 110 komentar, beberapa warganet bertanya keyakinan yang dianutnya saat ini. 

"Balik ke setelan awal sepertinya," ujar seorang warganet. Lainnya mengatakan, "Kak maaf mau tanya, sekarang agamanya apa?" Pengguna TikTok lainnya menambahkan, "Kamu sudah pindah (agama) lagi ya Kak?"

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/33/3169953/mutia_ayu-w9g5_large.jpg
Mutia Ayu Ngamuk Dituding Mengislamkan Anak Glenn Fredly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083688/mutia_ayu-K7Wn_large.jpg
Seksinya Mutia Ayu Pakai Gaun Ketat Hitam, Latina Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/33/3007026/mutia-ayu-ramai-disindir-saat-hadir-di-pernikahan-mahalini-dan-rizky-febian-eoJg4RpDgo.jpg
Mutia Ayu Ramai Disindir saat Hadir di Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000322/gewa-langsung-panggil-marthino-lio-ayah-usai-perankan-glenn-fredly-uFbv2bfV49.jpg
Gewa Langsung Panggil Marthino Lio Ayah Usai Perankan Glenn Fredly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988644/alasan-terpilihnya-yura-yunita-sebagai-pengisi-soundtrack-film-glenn-fredly-the-movie-JiamwxoDsU.jpg
Alasan Terpilihnya Yura Yunita Sebagai Pengisi Soundtrack Film Glenn Fredly The Movie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/33/2970348/ditemani-gewa-mutia-ayu-gunakan-hak-pilihnya-di-pemilu-2024-VIl6j7Xdgk.jpg
Ditemani Gewa, Mutia Ayu Gunakan Hak Pilihnya di Pemilu 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement