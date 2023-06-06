Tolak Komentari Kasus Video Syur Rebecca Klopper, Fuji Merasa Tak Ada Hak Bicara

JAKARTA - Orang-orang terdekat Rebecca Klopper hingga kini masih menjadi incaran awak media untuk dimintai keterangan terkait video syur yang beredar. Setelah Haji Faisal dan Marissya Icha, kini giliran Fujianti Utami yang ditanya soal kekasih kakak kandungnya tersebut.

Sayangnya, Fuji memilih untuk diam dan enggan mengomentari video syur yang diduga mirip Rebecca Klopper tersebut. Sambil tersenyum, mantan kekasih Thoriq Halilintar itu mengaku bahwa persoalan itu bukan merupakan urusan dirinya, melainkan sang kakak, Fadly Faisal dan juga Becca sendiri.

"Yang punya hak untuk ngomong itu Fadly dan Becca, bukan saya," ujar Fuji kepada awak media.

Kendati tak banyak memberikan statement, Fuji berharap masalah yang tengah dihadapi Becca bisa segera selesai. Mengingat, setelah video syur tersebut beredar, gadis 21 tahun itu benar-benar tak pernah lagi muncul di hadapan publik.

"Semoga masalahnya cepat beres," harap Fuji sembari meninggalkan awak media.