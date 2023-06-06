Ruben Onsu Ngamuk, Pesta Ultah Anaknya Diterobos Oknum Wartawan

JAKARTA - Ruben Onsu mendadak mencuri perhatian usai menuliskan curahan hatinya di akun Instagram. Melalui unggahannya, suami dari Sarwendah itu mengatakan bahwa saat dirinya tengah merayakan ulang tahun buah hatinya, Thania dan Thalia, ada oknum wartawan yang menerobos masuk ke area pesta tanpa izin.

Mengetahui aksi nekat wartawan tersebut, Ruben Onsu pun murka. Sebab dia berencana merayakan ulang tahun buah hatinya secara tertutup.

"Boleh nggak sebentar saja saya menikmati waktu yang singkat bersama keluarga, dan saya sudah undang perwakilan dari kalian, bisa share juga kan," tulis Ruben Onsu melalui Instagramnya.

Ruben mengaku sangat kecewa dengan ulah oknum wartawan tersebut. Pasalnya, ia ingin meluangkan waktunya untuk anak-anak di hari ulang tahun sang buah hati ditengah jadwal pekerjaannya yang cukup padat serta sibuk.

"Tolong banget saya ingin bersama anak-anak saya, istri saya sebentar aja di hari lahirnya mereka di waktu saya yang singkat ini karena harus bekerja lagi," sambung Ruben Onsu.

Sementara itu, pria 39 tahun inipun mengungkapkan alasan dirinya menggelar pesta ulang tahun sang buah hati di sela-sela jam kerjanya.

"Jadi kenapa saya buat di hari ini karena anak saya tidak mau ditunda untuk perayaannya, anak saya maunya tetap tepat di hari lahirnya mereka, jadi saya & bunda yang sesuaikan waktunya," tuturnya.

Tak hanya kepada oknum wartawan, Ruben Onsu juga kecewa kepada pihak keamanan di lokasi tersebut karena gagal mengamankan suasana pesta ulang tahun sesuai keinginannya. Bahkan, ia juga sempat membagikan tangkapan layar percakapannya dengan penyelenggara acara dan mengungkapkan kekecewaannya itu.