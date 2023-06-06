Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Berharap Putrinya Dapat Hukuman, Ibu Ferry Irawan Kecewa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |06:51 WIB
Nikita Mirzani Berharap Putrinya Dapat Hukuman, Ibu Ferry Irawan Kecewa
Nikita Mirzani dan Lolly (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan antara Nikita Mirzani dan putrinya, Laura Meizani alias Lolly hingga kini masih menjadi bahan perbincangan di kalangan netizen. Bahkan perseteruan keduanya bisa dikatakan kian memanas, lantaran Niki memilih untuk tak lagi diam atas segala ucapan maupun tulisan yang dibuat oleh putrinya.

Terbaru, Niki bahkan sampai berani membongkar sikap buruk putrinya. Bukan cuma soal kejadian ingin kabur dari lantai tiga kamarnya dan dijemput oleh seorang pria, Niki juga sempat membagikan foto leher Lolly yang memerah, diduga lantaran 'dicupang' oleh kekasihnya.

Baru-baru ini, Niki pun terlihat mengunggah sebuah foto Alquran dan menuliskan isi dari Surat Al-Isra ayat 23 yang berisi tentang kewajiban anak untuk berbuat baik pada orang tuanya.

Mengikuti unggahan tersebut, bintang Comic 8 ini berdoa dan memohon kepada Tuhan agar putrinya mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan memfitnah dirinya.

Nikita Mirzani

"Mulai malam ini saya PASRAHKAN ya ALLAH saya IKHLASKAN SEMUA YANG TERJADI. HUKUMLAH ANAK SAYA YANG SUDAH MEMFITNAH IBU KANDUNG NYA YANG MENGANDUNG & MELAHIRKAN SERTA MERAWAT DIA SEDARI KECIL DENGAN PENUH KASIH DAN SAYANG," tulis Nikita Mirzani.

"APAPUN YANG TERJADI KEPADA ANAK SAYA PASRAHKAN SEPENUHNYA ATAS KEHENDAKMU. Biarkan lah semua perbuatan nya kepada saya menjadi pelajaran bagi hidup nya kelak," lanjutnya.

Sementara itu, ibu kandung dari Ferry Irawan, Hariati, mengaku kecewa dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Jawa Timur atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa putranya. Menurutnya, tak sepantasnya putranya tersebut divonis 1 tahun penjara atas tindakan yang ia yakini sama sekali tak dilakukan Ferry terhadap Venna Melinda.

Halaman:
1 2
