Sinopsis Film Casino Raiders, Andy Lau dan Pertarungan di Meja Judi

JAKARTA – Sinopsis film Casino Raiders akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre drama aksi Hong Kong yang dirilis pada tahun 1989, disutradarai oleh Jimmy Heung dan Wong Jing. Dibintangi oleh Andy Lau, Alan Tam, Idy Chan dan Rosamund Kwan.

Film ini menceritakan sepasang penjudi profesional bernama, Law dan Chan, mereka juga sebagai teman dekat dan dipaksa berperang dengan Yakuza. Dalam permainan kartu dengan taruhan tinggi akan menyelesaikan masalah tersebut.

Film ini menerima banyak tinjauan positif dari para kritikus dan penonton film serta mendapat rating sebesar 64% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Casino Raiders

Film ini mengisahkan tentang sepasang sahabat dan juga penjudi profesional, yaitu Crab Chan (Andy Lau) dan Sam Law (Alan Tam). Suatu hari, seorang taipan bernama Lung (Charles Heung) memanggil mereka berdua ke kasinonya di Danau Tahoe untuk membongkar penipuan yang dipimpin oleh sepasang penjudi asal Jepang, Kung (Hagiwara Kenzo) dan putranya Taro (Lung Fong).

Pada saat sampai, Crab dan Sam juga berjumpa dengan seorang keturunan konglomerat dari Hong Kong bernama, Koyan Tong (Idy Chan). Dan ternyata Koyan dan Sam juga menjalin hubungan asmara.

Setelah mereka kembali ke Hong Kong, Sam diincar oleh triad yang dikirim oleh Kung untuk balas dendam. Beruntungnya, Sam diselamatkan oleh Crab. Namun, kejadian itu mengakibatkan Crab melukai tangan kirinya dengan lumayan parah dan itu berdampak pada permainannya dalam berjudi.

Suatu hari, Koyan mempertemukan ayahnya dengan Sam, yang sudah direncanakan untuk bekerja di perusahaan calon ayah mertuanya. Di sana, Sam juga merusak rencana Kung untuk mendapatkan uang dari Tuan Tong, dan oleh karena itu Kung menyewa lebih banyak pembunuh untuk membunuh Sam, dan kali ini, dia terluka dan dirawat di rumah sakit.

Tuan Tong memintanya untuk tidak berjudi lagi, seperti yang dijanjikan oleh Sam. Pada momen pertunangan Sam dan Koyan, Crab membawa pacarnya Bo Bo (Rosamund Kwan) untuk memberi selamat kepada kedua mempelai pasangan tersebut.

Sam kemudian berbicara kepada Crab, dalam perbincangan itu, dia meminta bantuannya di perusahaan atau meminjamkan uang untuk memulai bisnis yang benar. Crab kemudian tidak menerima tawaran tersebut, dengan alasan yang tidak jelas, namun yang sebenarnya Crab tidak mau keluar dari dunia perjudian.

Esok harinya, Crab pergi ke kasino dan melihat Taro. Taro kemudian ingin berjudi dengan Crab dengan taruhan sebesar HKD3 juta, tetapi polisi tiba-tiba masuk. Meski tidak dituntut karena saham Taro dilempar ke luar, terungkap bahwa sebagian besar taruhan Crab adalah uang palsu dan Taro merasa tersinggung.

Taro membalas dengan menculik Koyan dan menantang Crab untuk mengambilnya kembali. Saat ini, Sam sedang mencoba bisnis dengan ayah mertuanya di Australia, jadi Crab untuk sementara membatalkan rencananya untuk bermigrasi ke Brasil bersama Bo Bo dan pergi menemui Taro.

Taro tidak hanya menghina dan memperkosa Koyan, dia juga menembak dan membunuh Bo Bo, yang datang untuk mendukung Crab sebelum pertarungan antara Crab dan anak buah Taro terjadi.

Untuk menyelamatkan Koyan, Crab terpaksa memilih di antara dua gelas anggur, salah satunya mengandung racun. Kung yakin bahwa Crab telah membuat pilihan yang tepat dan membiarkan mereka pergi, tetapi Crab menyerah pada racun setelah dia dan Koyan melarikan diri.

Setelah Sam Pulang ke Hong Kong, dia mempunyai ambisi untuk balas dendam kepada Crab. Sam meminta bantuan dari Lung dan pemilik kasino Amerika lainnya. Orang Amerika juga menggunakan ini sebagai kesempatan untuk bersaing dengan Jepang demi kepentingan kasino di Asia, yang menciptakan perang geng yang sengit.

Mereka akhirnya setuju untuk mengadakan permainan poker dengan Taro mewakili Jepang dan Sam mewakili Amerika. Koyan juga membawa lebih dari HKD1 miliar sertifikat aset untuk mendukung Sam.

