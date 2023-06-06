The Idol Dianggap Vulgar, Akting Jennie BLACKPINK Tuai Sorotan

LOS ANGELES - Jennie BLACKPINK mendapat banyak sorotan ketika ikut terlibat dalam series The Idol HBO yang tayang pada 4 Juni 2023. Diketahui bahwa serial The Idol ini merupakan debut akting dari Jennie.

Sepanjang episode, Idol berusia 27 tahun ini berhasil memukau netizen dengan berperan sebagai Dyanne. Jennie membuktikan kemampuannya dalam berakting dengan ekspresi wajahnya yang natural, yang membuat karakter Jennie makin bersinar.

Namun demikian, tak sedikit pula yang sempat mencibir peran Jennie. Hal tersebut lantaran ia muncul dalam series yang banyak adegan vulgar di dalamnya, meskipun Jennie tidak muncul secara langsung di dalamnya.

Sebagian fans dengan cepat membela Jennie. Tak sedikit yang memujinya dan terkesan dengan akting natural serta keberaniannya dalam memerankan karakter yang berbeda dari imej yang melekat pada Jennie sebagai seorang idol.

The Idols seperti dikutip dari Hollywood Reporter tayang perdana di Festival Film Cannes bulan lalu, dibintangi oleh Lily-Rose Depp sebagai Jocelyn, seorang bintang pop yang mencoba untuk kembali setelah mengalami gangguan saraf, dan Abel Tesfaye (alias The Weeknd) sebagai manajer klub malam mentor Jocelyn untuk bisa mengembalikan performanya. Series ini dibuat oleh Sam Levinson (Euphoria), Tesfaye dan Reza Fahim.

Dikutip dari Viraltakes, Selasa (6/6/2023) Jennie mengatakan dalam wawancara dengan Women's Wear Daily bahwa dirinya tertarik pada peran tersebut karena terkait dengan industri musik.

Jennie juga mengatakan jika ia tidak melatih atau mempersiapkan peran tersebut, melainkan hanya ingin tampil berani. Setelah tampil di banyak adegan, BLINK berharap peran sang idola terus berkembang, dan Jennie dapat bersinar tanpa ada kontroversi dalam serial show itu.

