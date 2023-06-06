Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Closehead Hadirkan Single sebagai Penyemangat Diri Sendiri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |02:01 WIB
Closehead Hadirkan Single sebagai Penyemangat Diri Sendiri
Closehead (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Closehead kini hadir dengan formasi baru. Digawangi Lamlam, Ijan, Saprol dan Tyo, Closehead menghadirkan single bertajuk Cerialah.

Closehead kini mencoba lebih dewasa dan matang lewat lagu ini. Closehead bercerita tentang orang yang hidup sendiri dalam arti kesepian.

Closehead

"Segala sesuatu yang dilakukan terasa sepi sendiri tanpa ada dukungan dari orang-orang terdekat ata sekitar. Pada intinya lagu ini dibuat untuk menyemangati diri sendiri supaya tetap ceria setiap hari-harinya," jelas Closehead dalam rilis yang diterima Okezone.

CloseHead sendiri menggarap MV dari single Cerialah sekarang dibantu oleh Prialangga, dimana Prialangga sendiri adalah creator music video yang sudah menggarap beberapa artis nasional.

"Single ketiga dari Closehead ini lebih memantapkan eksistensi Closehead di industri musik Indonesia setelah sekian lama malang melintang," jelasnya.

(aln)

