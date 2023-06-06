Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Andien hingga Musisi Jazz Internasional Meriahkan Kura Kura Bali CubMu Jazz Festival

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |01:11 WIB
Andien hingga Musisi Jazz Internasional Meriahkan Kura Kura Bali CubMu Jazz Festival
Kura Kura Bali CubMu Jazz Festival 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kura Kura Bali International CubMu Jazz Festival 2023 akan diselenggarakan pada tanggal 8-9 Juni 2023 yang berlokasi di Entrance Park Kura Kura Bali, Jalan Kura Kura Bali Serangan, Denpasar. Event ini akan diisi sederet artis ternama.

Kura Kura Bali International CubMu Jazz Festival akan menampilkan musisi jazz internasional dan tanah air seperti Maurice Brown, Brian Simpson, Andien, Otti Jamalus, Tony Monaco, Balawan, Mike Del Ferro & Rega Dauna, Astrid Sulaiman Straight & Stretch featuring Nancy Ponto, Arpi Alto, Indonesian Brazilian Project featuring Peter F. Gontha dan Maliq and D’Essentials.

Kura Kura Bali CubMu Jazz Festival

“Kura Kura Bali International CubMu Jazz Festival mengangkat tema Sustainable Ocean atau Segara Kerthi dalam upaya menggunakan musik untuk memuliakan laut sebagai sumber kesejahteraan dan peradaban manusia” ucap Tantowi Yahya selaku Chairman Kura Kura Bali dan Presiden Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID Foundation).

Tantowi Yahya menambahkan pemanfaatan dan kegiatan ekonomi di sektor kelautan masih lebih sering dikatakan belum berkelanjutan. Meningkatnya permintaan atas sumber daya alam, kebutuhan teknologi yang lebih maju, penangkapan ikan yang berlebihan, perubahan iklim, pencemaran, hilang habitat dan keanekaragaman hayati, ditambah dengan masih perlu diperkuatnya penegakan hukum, menjadi penyebab turunnya kualitas laut.

Halaman:
1 2
