Dua Minggu Sekali Rilis Single, The Titans Hadapi Tantangan Ini

JAKARTA - The Titans berusaha untuk terus produktif dengan merilis karya dalam waktu singkat. Terhitung sejak 2022 lalu, mereka telah merilis 22 lagu dimana lagu-lagu tersebut dirilis dalam kurun waktu dua minggu sekali. Beberapa lagu yang telah dirilis diantaranya adalah Tak Ada Rasa, Trauma, Jantan, dan Lelaki Biasa.

Grup band beranggotakan EQ Purba (Vocal), Oni (Gitar), Indra (Bass), dan Tomtom (Drum), Imot (Kibordis / Synthzher) ini pun pun akan segera merilis lagu berjudul Tak Ingin Kau Pergi yang menjadi karya ke-23. Lagu ini dijadwalkan rilis pada 9 Juni 2023.

"Dua minggu sekali kita ngeluarin single. Tak Ada Rasa itu di 2022. Jadi kita rilis per dua minggu. Yang jumat ini rilis ini single yang ke-23 sejak tahun 2022," ujar Imot kepada MNC Portal saat dijumpai di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Imot menjelaskan jika The Titans pun menghadapi tantangan tersendiri ketika harus rutin merilis single dua minggu sekali lantaran lagu yang diciptakan di dalamnya memiliki kisah yang berbeda, bukan bak lagu sekuel yang memiliki kesinambungan antara satu lagu dengan yang lainnya.

Tak jarang mereka mencoba untuk melihat suasana sekitar dan berusaha mengasah kepekaan mereka terhadap suatu permasalahan atau suasana yang dapat dijadikan inspirasi untuk menciptakan lagu.

"Di beberapa lagu, itu stok lama, kesini-kesini dadakan. 'Aduh lagu apa ya minggu depan'. Nah kita coba melihat suasana. Itu random, gak sekuel," sambungnya.

Sang vokalis Rezcky Christ Ananta Purba alias EQ pun mengungkap jika perbedaan antar lagu bukan hanya dilihat dari kisah dan pesan yang akan disampaikan melainkan dari sisi aransemen musik yang cukup berbeda.