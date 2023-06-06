Konser Tutur Batin, Yura Yunita Ingin Ajak Penonton Rayakan Ketidaksempurnaan

JAKARTA - Yura Yunita siap menghibur dan mengajak penonton secara intim dalam konser tunggal bertajuk Pertunjukan Tutur Batin. Konser tersebut akan diselenggarakan 9 Juni di Jatim Expo, Surabaya, serta 16 Juni 2023 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Yura mengatakan, dalam konsernya ini ia ingin saling mencurahkan isi batin satu sama lainnya. Meluapkan segala emosi, berdansa, menangis, lega dan berbahagia bersama. Sehingga apapun masalah yang sedang tengah dihadapi, ia berharap semua yang hadir nanti di konsernya bisa sama-sama mengucapkan terima kasih pada diri sendiri.

"Pertunjukan tutur batin ini sebenarnya akan menjadi aku ingin, kita yang sama-sama hadir merayakan bentuk emosi yang kita rasakan dalam hidup yaitu marah, nangis, sedih, kecewa, gelisah sampai akhirnya lega dan bahagia bersama," ujarnya dalam press conference Pertunjukan Tutur Batin di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Selain itu, kata Yura, ia juga ingin mengajak merayakan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Dalam konser tunggalnya nanti ia akan bercerita, menceritakan kisah-kisah di balik yang akhirnya lagu tersebut tercipta.

Wanita asal Bandung, Jawa Barat ini bilang, bahwa nantinya tak hanya menyampaikan rasa, tapi Yura ingin menari bersama, bersenang-senang bersama, serta banyak sekali unsur tradisinya di dalam konsernya, mulai dari aransemennya, dan musisi yang terlibat .

"Konsep yang aku ingin sekali intim dengan semua teman-teman yang hadir. Walau tempatnya sangat besar, tapi aku yakin kita akan dekat akan intim, dan aku rasa aku yakin dan aku inginnya konser ini bukan hanya tentang aku. Tapi tentang aku, kamu dan kita semua apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, " Tuturnya.

