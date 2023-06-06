Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Comeback, The Titans Mulai Rajin Manggung hingga Berencana Kolaborasi

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:01 WIB
<i>Comeback</i>, The Titans Mulai Rajin Manggung hingga Berencana Kolaborasi
The Titans Comeback (Foto: Okezone)
JAKARTA - The Titans kembali merilis beberapa lagu baru untuk menggebrak industri musik tanah air. Sejak tahun 2022 hingga 2023 ini, terhitung The Titans sudah merilis 22 lagu yang dikeluarkan setiap dua minggu sekali secara rutin. Momentum ini pun menandai kembalinya The Titans untuk terus berkarya. Nantinya di 9 Juni 2023 mendatang, The Titans pun akan merilis single yang ke-23.

Bassist The Titans, Indra pun mengungkap jika bandnya ini ingin menjaga eksistensi dengan, bukan hanya single atau album sebagai karya sendiri melainkan beragam kolaborasi dengan para musisi tanah air.

The Titans

"Penginnya yang pertama kalau band itu ingin mengeluarkan sesuatu yang baru. Misalnya kolaborasi sama penyanyi solo atau band lagi," ungkap Indra kepada MNC Portal saat dijumpai di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Indra juga berharap jika The Titans semakin aktif dan rutin menghibur penggemarnya dari panggung ke panggung agar karyanya bisa terus dinikmati oleh lintas generasi, terutama generasi milenial.

"Semoga banyak manggung juga, untuk semakin mengenalkan ke generasi Z dan milenial, generasi sekarang," sambungnya.

Senada dengan Indra, sang vokalis, Rezcky Christ Ananta Purba alias EQ pun menekankan jika saat ini The Titans akan berusaha untuk memenuhi keinginan pada pendengarnya dengan menyuguhkan lagu-lagu easy listening yang kekinian tapi tetap tidak menghilangkan karakter The Titans.

"Salah satu strategi kita adalah riset di media sosial, lagi zaman apa nih yang ramai. Misalnya di Tiktok banyak audio yang dipakai seperti apa untuk konten. 'Oh oke kita buat lagu seperti ini tapi tidak memutuskan ciri khas The Titans," ujar EQ.

