Dukung Jagoanmu Mulai Hari Ini untuk Raih Penghargaan Ambyar Awards 2023

JAKARTA - Ajang penghargaan bagi insan musik dangdut milenial, Ambyar Awards 2023 kembali digelar oleh MNCTV. Ajang tersebut diketahui akan disiarkan secara langsung di MNCTV pada Sabtu, 24 Juni 2023 digelar di Mojokerto, Jawa Timur.

Ambyar Awards 2023 sendiri menghadirkan 5 kategori yang akan diperebutkan. Diantaranya, Pendatang Baru Terambyar, Lagu Patah Hati Terambyar, Penyanyi Cover Lagu Terambyar, Duo/Trio/Grup Terambyar, dan juga Kolaborasi Terambyar.

BACA JUGA: Sinetron Miracle of Alea Siap Tayang Perdana Hari Ini di MNCTV

Ayo dukung dan pilih nominasi jagoan ambyarmu di ajang Ambyar Awards 2023 mulai tanggal 5 - 23 Juni 2023 melalui aplikasi RCTI+ dan Instagram di @officialmnctv. Untuk melakukan vote di Instagram @officialmnctv, kalian bisa melakukannya dengan cara follow Instagram @officialmnctv, pilih dan like foto kategori yang ingin kamu vote.

Vote dengan cara memberikan komentar di foto kategori pilihan dengan format : #VOTEAA2023(spasi)kode nominasi, dan satu akun berlaku untuk satu kali vote per hari dan dapat memberikan vote kembali di hari berikutnya.

Untuk memberikan vote, Anda juga dapat melakukannya melalui aplikasi RCTI+ dengan cara download dan buka aplikasi RCTI+. Registrasikan akunmu, klik banner “Voting Ambyar Awards 2023”, lalu pilih kategori yang ingin kamu vote. Vote dengan klik foto nominasi jagoan ambyarmu, dan satu akun memiliki 5 kuota vote per hari dan dapat memberikan vote kembali di hari berikutnya.