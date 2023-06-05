Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dukung Jagoanmu Mulai Hari Ini untuk Raih Penghargaan Ambyar Awards 2023

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:58 WIB
Dukung Jagoanmu Mulai Hari Ini untuk Raih Penghargaan <i>Ambyar Awards 2023</i>
Ambyar Awards 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ajang penghargaan bagi insan musik dangdut milenial, Ambyar Awards 2023 kembali digelar oleh MNCTV. Ajang tersebut diketahui akan disiarkan secara langsung di MNCTV pada Sabtu, 24 Juni 2023 digelar di Mojokerto, Jawa Timur.

Ambyar Awards 2023 sendiri menghadirkan 5 kategori yang akan diperebutkan. Diantaranya, Pendatang Baru Terambyar, Lagu Patah Hati Terambyar, Penyanyi Cover Lagu Terambyar, Duo/Trio/Grup Terambyar, dan juga Kolaborasi Terambyar.

Ayo dukung dan pilih nominasi jagoan ambyarmu di ajang Ambyar Awards 2023 mulai tanggal 5 - 23 Juni 2023 melalui aplikasi RCTI+ dan Instagram di @officialmnctv. Untuk melakukan vote di Instagram @officialmnctv, kalian bisa melakukannya dengan cara follow Instagram @officialmnctv, pilih dan like foto kategori yang ingin kamu vote.

Vote dengan cara memberikan komentar di foto kategori pilihan dengan format : #VOTEAA2023(spasi)kode nominasi, dan satu akun berlaku untuk satu kali vote per hari dan dapat memberikan vote kembali di hari berikutnya.

Ambyar Awards 2023 MNCTV

Untuk memberikan vote, Anda juga dapat melakukannya melalui aplikasi RCTI+ dengan cara download dan buka aplikasi RCTI+. Registrasikan akunmu, klik banner “Voting Ambyar Awards 2023”, lalu pilih kategori yang ingin kamu vote. Vote dengan klik foto nominasi jagoan ambyarmu, dan satu akun memiliki 5 kuota vote per hari dan dapat memberikan vote kembali di hari berikutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement