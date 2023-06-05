Jesslyn Callista Umumkan Kelulusan dari JKT48

JAKARTA - Jesslyn Callista yang merupakan member dari idol grup JKT48 Generasi ke-7 mengumumkan kelulusannya. Hal tersebut bahkan dibagikannya langsung melalui akun Instagram Storynya.

Dalam unggahannya, Jesslyn terlihat mengunggah foto selfie sambil duduk di mobil. Mengikuti unggahannya, ia mengatakan bahwa dirinya sudah lulus dari JKT48 dan meminta dukungan untuk show terakhirnya bersama idol grup tersebut.

"Announced graduation from JKT48 today. Mohon bantuannya sampai last show ya. Love you," tulis Jesslyn Callista JKT48, dikutip dari instagram pribadinya @jkt48.jesslyn.

Sementara itu, rekan-rekannya di JKT48 juga terlihat mengunggah ulang foto yang berisi pengumuman kelulusan Jesslyn. Salah satunya anggota JKT48 generasi ke-6, yakni Anastasya Narwastu Tety Handuran.

"Aku yang udah umur 23 tahun punya mimpi yang lain. Oleh karena itu, aku Jesslyn dari generasi 7 mengumumkan akan segera lulus dari JKT 48," ucap Jesslyn dalam rekaman video.