HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tasya Revina Unggah Salam Perpisahan, Netizen Singgung Soal Perselingkuhan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |23:50 WIB
Tasya Revina Unggah Salam Perpisahan, Netizen Singgung Soal Perselingkuhan
Tasya Revina dan Arjuna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram sekaligus pengusaha Tasya Revina mendadak menjadi perbincangan di kalangan netizen. Pasalnya, baru-baru ini ia menghapus seluruh postingannya di Instagram dan menuliskan kalimat perpisahan melalui Instastory.

Dalam unggahannya, Tasya Revina terlihat mengucapkan terima kasih sekaligus mengisyaratkan jika dirinya ingin mengakhiri sesuatu.

"Thanks For all The memories," tulis Tasya Revina di Instastorynya.

Sontak, hal tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan netizen. Bahkan, tak sedikit yang menduga jika Tasya Revina telah berpisah dari suaminya.

Tasya Revina

Tak hanya itu, beberapa netizen juga menduga bahwa kalimat tersebut sengaja ditulis Tasya Revina untuk suaminya, Arjuna Dewanto Suryo. Bahkan, muncul kabar yang menyebut jika suaminya berselingkuh.

"Lagi marak kak perselingkuhan," tanya seorang netizen.

"Kk sama kk Juna pisah?," timpal netizen lainnya.

Sayangnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Tasya maupun suaminya terkait hal tersebut. Alhasil, netizen semakin memiliki pikiran liar terkait rumah tangga mereka.

