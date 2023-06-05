Tanggapan Joshua Suherman Usai Dirujak Netizen Gegara Posting Urusan Ranjang

JAKARTA - Aktor sekaligus mantan penyanyi cilik, Joshua Suherman, mendadak menjadi perbincangan di kalangan netizen Hal tersebut terjadi lantaran cuitannya di akun Twitter yang seolah mengumbar urusan ranjangnya bersama sang istri, Clairine Clay.

Meski ramai mendapatkan hujatan dari netizen, pria yang akrab disapa Jojo itu mengaku biasa saja. Bahkan ia mengaku tidak ada efek yang luar biasa setelah mendapatkan respon negatif.

"Ya biasa aja sih," ujar Joshua Suherman saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2023).

Jojo sendiri mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia mendapatkan komentar negatif netizen. Oleh karena, pria 30 tahun itu mengaku tak mau mengambil pusing terkait hal tersebut.

"Kayaknya karena emang dari dulu ada aja sih pasti. Biasa," jelas Joshua Suherman.

"Engga sih, lagian gak se-viral itu maksudnya kemarin kayak cuma ada debat antar netizen aja sih," tambahnya.

Sebelumnya, Joshua Suherman sempat mengunggah beberapa foto sang istri saat mengenakan tank top di akun Twitter. Lewat unggahannya, Jojo awalnya hanya ingin mengungkapkan rasa kagum atas kecantikan sang istri.